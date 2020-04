¡Cuidado! Este simple mensaje es capaz de bloquear tu iPhone

Escuchar Nota

The craziest iOS crash text bug pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

video of it in action, credit to MTAC on discord pic.twitter.com/hvFqkkAHg1 — Benjamin G. (@randomblock1_) April 23, 2020

Hace algunos años comenzaron los problemas con iPhone que se bloqueaban de la nada tras recibir un mensaje. En su momento cada vez que un usuario recibía por mensaje de WhatsApp, Telegram, SMS o cualquier otra app de mensajería un texto con un carácter indio, el teléfono se bloqueaba, y hoy este problema ha regresado y afecta prácticamente a todos los teléfonos de Apple en el mundo, dio a conocer el portal de tecnologíaSegún reporta EverythingApplePro, el problema sigue siendo igual que el de hace unos años, es decir,, aunque esta vez debe tener uno o varios caracteres del sindhi, que es un idioma Pakistán.Un problema molesto, pero no graveAunque a nadie le gustaría ver que su teléfono quede bloqueado por un mensaje, la realidad es que afortunadamente los mismos usuarios pueden hacer que todo vuelva a la normalidad, pues si recibes este tipo de mensaje entonces lo único que tienes que hacer es reiniciar el iPhone, no a su configuración de fábrica, sino pagar y volver a encender.Este problema se ha reportado en todas las versiones de iOS, incluso en la 13.4.1, que es la más reciente, por lo que cada vez que recibas este mensaje tu iPhone se estará bloqueando una y otra vez hasta que Apple solucione el problema.La compañía de momento no ha mencionado nada al respecto, pero es probable que ya esté al tanto y esté trabajando para solucionar dicho error. Lo que es de llamar la atención es que una empresa como Apple caiga nuevamente en el mismo error, pues después de lo que pasó hace unos años con este carácter indio se esperaba que la empresa tuviera cuidado con este tipo de prácticas., de esta forma probablemente tu iPhone no se bloquee cuando abras estas aplicaciones, lo malo es que puede que incluso haciendo esto el iPhone se bloquee y tengas que reiniciar el teléfono como se explicó anteriormente.