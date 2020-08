¡Cuidado! Estos son los alimentos más peligrosos para los perros

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los perros al igual que los humanos pueden ser alérgicos a algunos alimentos, pero hay algunos que pueden ser fatales para ellos si llegan a consumirlos. Se sabe que hay productos que pueden propiciar a que tengan una buena salud, sin embargo, hay otros que son considerados peligrosos.



Aunque se conocen algunos alimentos peligrosos para los perros, expertos de la Federación Cinológica de Rusia identificó otros productos que pueden ser perjudiciales para la salud de los canes, es por eso que compartieron una nueva lista con todos los alimentos que los perros no deben consumir.



Chocolate

En primer lugar se encuentran el chocolate y el cacao, de acuerdo con la Federación Cinológica de Rusia, estos productos contienen teobromina, una sustancia muy peligrosa para los perros, ésta puede provocar una intoxicación en los lomitos.



Cebolla y ajo

Al igual que el chocolate, la cebolla y ajo, ya sean naturales o procesados, pueden causar un daño en el organismo de los perros. Es por eso que debes de tener mucho cuidado si tu mascota se encuentra en la cocina mientras cocinas con estos ingredientes.



Productos azucarados y salados

Aunque los humanos debemos limitar el consumo de estos alimentos ya que en exceso pueden deteriorar nuestra salud, los perros también deben evitarlos. Los expertos mencionan que los alimentos azucarados pueden provocar diabetes y destruir el esmalte de los dientes de los perros, mientras que los productos salados pueden deshidratarlos.



Frutos ácidos

Entre los frutos ácidos se encuentran las cerezas, ciruelas y duraznos, estos no son recomendamos para los perros ya que son peligrosos para ellos. La Federación Cinológica de Rusia menciona que estos productos pueden afectar la salud de los canes debido a su nivel de acidez, el cual puede dañar su intestino.



Otros alimentos peligrosos para los perros

En la lista que compartieron los experto s también se encuentran la leche, lechuga, aguacate, nueces, café y el té. Recuerda que, aunque en ocasiones solamente le des pequeñas porciones de este tipo de alimento a tu mascota, puede causar en ellos un daño en su organismo.



De acuerdo con la Federación Cinológica de Rusia, los mejores alimentos para los perros siempre serán aquellos secos o naturales que contengan una alta calidad de vitaminas y minerales. Antes de cambiar la alimentación de tu mascota no olvides antes consultar a un veterinario.



Con información de Milenio.