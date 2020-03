¡Cuidado! La aplicación Zoom comparte tus datos personales

Escuchar Nota

Por el Home office durante el aislamiento social para detener la propagación del Covid-19 , ha provocado que las aplicaciones de videollamadas tuvieran un crecimiento exponencial. Entre las ganadoras se encuentra, la app que. Tras su éxito comenzaron a salir a la luz que la privacidad y los datos que se comparten, publica Milenio En los últimos meses la plataforma creada por Eric Yuan ha registrado diversos problemas de seguridad, los cuales ponen en riesgo los datos personales y la privacidad de la base de sus usuarios.Fue fundada en 2011 como Zoom Video Communications y el servicio se estableció en 2013.. Además de que tiene funciones como grabar las videollamadas, transcribir automáticamente el audio y cambiar el fondo durante una videollamada.Entre las múltiples de opciones que Zoom ofrece de manera gratuita es que. Con esta recibirá un aviso de quién no está poniendo atención a la comunicación, sin importar que el si el asistente minimizó la app para tomar notas o revisar un mail.Cabe señalar quey no es están confiable si atiende una videollamada a través del navegador web en lugar de una aplicación.En el caso de que un anfitrión decida grabar la llamada para reproducirla más tarde, Zoom guarda un archivo de texto (TXT) de los mensajes que se emitieron durante la reunión, la cual podrá ser compartido con tu jefe o el anfitrión.De acuerdo con la página de soporte de Zoom, “”, pero no aclara qué pasará con los mensajes directos.Según la política de privacidad de Zoom,como nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, cargo y hasta el empleador.También puede acceder y recopilar información de un perfil de Facebook, si se utilizó para iniciar sesión, al igual que la “información que cargues, proporciones o crees mientras usas el servicio”.En su política de privacidad,de esas compañías.Especialistas en seguridad informática. En caso de contestar una llamada en la computadora, puede usar el teléfono para responder mensajes de WhatsApp, responder un correo electrónico o chatear, así no se activará la alerta de seguimiento de atención., sino crear una cuenta en la aplicación. También aconsejaron mantener actualizada la aplicación.