Culmina FILC 2019 con 200 mil asistentes

La Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), ¡La Mejor Feria del Norte del País!, culminó con gran éxito sus diez días de ofrecer al público lo mejor de las ediciones literarias y un variado programa de presentaciones y conferencias con participantes de talla estatal, nacional e internacional, con una gran asistencia de más de 200 mil personas, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.El Mandatario señaló que con sus programas artísticos adjuntos a esta fiesta de las letras, año con año crece en calidad y atención a sus visitantes.“La Feria del Libro de Coahuila está consolidada como la mejor del norte de México, y eso es resultado del trabajo en conjunto de todos los actores culturales del estado”, expresó Riquelme Solís.“Lo he dicho desde el primer día de mi Administración: El Estado está firmemente comprometido con llevar la cultura a cada rincón, con apoyar a los creadores e instituciones locales, con que cada coahuilenses tenga acceso a mejores oportunidades. La edición 2019 de la Feria es una de las confirmaciones de este compromiso diario”.El Gobernador señaló que atraer a más de 200 mil asistentes es la confirmación del gran esfuerzo, empeño y profesionalismo en el trabajo.Ana Sofía García Camil, titular de la Secretaría de Cultura el Estado (SC), agradeció todo el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, ya que desde el inicio de su Administración ha sido su prioridad el llevar la cultura y las artes a todos los rincones del estado, por lo que este magno evento no fue la excepción.Detalló que durante el primer fin de semana llenaron sus pasillos y disfrutaron de las presentaciones de Ray Loriga, Joumana Haddad, María Fernanda Ampuero, Vicente Quirarte, Héctor de Mauleón, Yoshizumi Higuchi, Yucatán a Go Gó y un grupo especializado de periodistas culturales de nivel estatal y nacional, quienes participaron en el Encuentro de Periodismo Cultural.En coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, durante la semana miles de niños abarrotaron la FILC con las visitas escolares, y cientos de maestros celebraron su día disfrutando con sus alumnos de la gran cantidad de actividades y talleres que se realizaron en el área infantil.La Secretaria indicó que durante el segundo fin de semana se tuvo la presencia de Paco I Taibo II,Kously Lamko, Robin Meyers, Christopher Domíngues Michael, América Pacheco, Ely Guerra, Elmer Mendoza, Daniel Goldin, Javier Sicilia, Guadalupe Loaeza y la espectacular conferencia de Yasuaki Yamashita, quien narró su experiencia durante la explosión de la bomba atómica en Nagasaki.Precisó que por primera vez en la fiesta de las letras se realizó la ceremonia del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, en el Foro de Escritores Coahuilenses, organizado por la Departamento de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura en coordinación con la Secretaría de Cultura de Coahuila.Para finalizar oficialmente las actividades de la FILC 2019, se realizó en los jardines de Ciudad Universitaria, Campus Arteaga, un concierto a cargo del cantautor argentino Luis Pescetti, en donde estuvo acompañado por la Banda de Música del Estado de Coahuila.El público, mayormente compuesto por niños, disfrutó de un amplio repertorio musical con el que recorrió desde sus inicios hasta sus últimas composiciones.Posteriormente se programó el show de pirotecnia con el que concluye con gran éxito la Feria Internacional del Libro 2019: “Migración Historia e Identidad”, esperando que nuevamente la fiesta de las letras abra sus puertas en 2020.