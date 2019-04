Culpa AMLO a IP de aumento en gasolina

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los aumentos en los precios de los combustibles se deben a que ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución, por lo que las llamó a evitar abusos."La conclusión es que se está cumpliendo con que no aumenten los combustibles, pero hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles", dijo en conferencia de prensa matutina."Hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema.Afirmó que su Gobierno está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios de los combustibles."No va a haber aumentos, no va a haber gasolinazos, porque es un compromiso que hicimos. Pero queremos que todos ayuden, que todos apoyen", señaló"Hago un llamado a los concesionarios para que revisen sus márgenes de utilidad. Que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor, que es lo que nos importa".López Obrador dijo que este es un primer llamado a los concesionarios para que ayuden.Anunció que todos los lunes dedicarán un minuto en la mañana a mostrar cuáles fueron las estaciones en las que se vendió más cara en la semana y cuáles en las que se vendió más barato."Es una primera etapa. Si así logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos".No obstante, de continuar vendiendo caro, advirtió, el Gobierno abrirá algunas estaciones."Si no se entiende, si no funciona este mecanismo que creo que va a funcionar, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el País, no muchas, las suficientes para que en esas estaciones se venda a precio justo, hay ejemplos buenos, aquí en las CDMX la gente hace hasta colas en la estación que tiene la Semar, porque además de buen precio, se dan litros de a litro", comentó.