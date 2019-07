Culpa CFE a gobiernos pasados por apagones

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), culpó a los gobiernos anteriores de haber dejado un desastre en materia de generación de energía, lo que ha provocado los apagones en la Península de Yucatán y ahora en Baja California."Así nos los dejaron. En los dos casos, así nos los dejaron, abandonados, pero estamos empujando juntos."(Esto ocurrió) por falta de preocupación por los mexicanos que dejaron a dos penínsulas sin atención, dejaron mal todo, necesitamos generar electricidad", dijo.Entrevistado al salir de Palacio Nacional, luego de una reunión de evaluación del Gabinete federal, el funcionario explicó que, por instrucciones del Presidente, se pretende construir centrales que permitan solucionar el problema de generación y abasto de energía eléctrica en las dos regiones afectadas por los apagones.Bartlett sostuvo que, aún cuando ese proceso podría tomar hasta tres años, la CFE podría avanzar a marchas forzadas para conseguir resultados en un año."Ya el Presidente nos ordenó que tenemos que construir una central grande en la Península para reforzar la generación de gas y llevar el gas necesario para esa zona. Ya tenemos el lugar donde se va a situar, en una zona donde está Mérida 1, 2 y 3, vamos a empezar muy rápido para que no nos tardemos los tres años que se lleva una planta."Nosotros vamos a empezar con un procedimiento que nos permita con turbinas empezar antes de un año para reforzar esto y continuar para hacer una gran planta que refuerce la generación en Yucatán", señaló.Esto también ocurrirá en el caso de Baja California, donde también tienen contemplada la puesta en operación de turbinas, dijo Bartlett.El ex senador sostuvo que, antes de la reforma energética, existía un sistema de planeación a 15 años en la CFE para crear las instalaciones necesarias y garantizar el servicio."Pero le quitaron a la CFE hasta el sistema de planeación, cuando llegamos no existía que por que el mercado resolvía todo. Si hasta un changarro tiene sistema de planeación y necesitamos reorganizar el sistema para ir viendo hacia el futuro", agregó.