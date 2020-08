Culpa la MLB a Marlins

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una investigación de las Grandes Ligas sostiene que integrantes de los Marlins de Miami desobedecieron los protocolos de contención del Covid-19, que hizo el mismo certamen, antes de que 21 de sus integrantes dieran positivo y provocaran un brote dentro del equipo.



El reporte, adelantado por el portal Bleacher Report, sostiene que peloteros y otros integrantes de la franquicia no cumplieron las reglas de distanciamiento social que pidió la MLB.



"La investigación interna de la MLB encontró que los Marlins no siguieron los protocolos durante el viaje a Atlanta el fin de semana pasado. Hubo jugadores en el bar del hotel, otros que salían de este, etcétera. Mucha gente no está contenta con Miami", sostuvo el reportero Scott Mitchell del Bleacher Report.







Varios de los jugadores enfermos de los Marlins se quedaron en Filadelfia en cuarentena, mientras que el equipo no pudo jugar las últimas dos series ante los Orioles y los Nacionales en Miami.







Salen de Filadelfia





La primera parte de la gira de pesadilla de los Marlins esta temporada finalmente culminó. El equipo salió Filadelfia, donde habían quedado varados al cumplir una cuarentena de una semana, tras su primera serie de la campaña regular.