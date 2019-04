Culpables de masacre no escaparán: Gobernador de Veracruz

El Gobernador Cuitláhuac García se comprometió a detener a los culpables de la masacre en Minatitlán y a evitar que se escapen.Esto, aunque dijo, es responsabilidad del Fiscal General Jorge Winckler determinar quiénes son los culpables."De que se resuelve se resuelve, a pesar del Fiscal, esperamos que el Fiscal acelere las investigaciones para que determine quiénes son los culpables y nosotros vayamos por ellos, no se van a escapar", declaró el Mandatario en entrevista.La Fiscalía reveló que detrás del crimen de 13 personas en Minatitlán, está una pugna entre cárteles por el cobro de piso y el narcomenudeo."Nosotros vamos a pedir al Fiscal que asista en una de las reuniones dónde nos pueda informar cuál es el avance de sus investigaciones porque está en el ámbito de su competencia. No sabemos dónde está, ayúdenme a buscarlo", ironizó García.El Gobierno del estado de Veracruz, aseveró, trabaja en materia de seguridad en 18 regiones para evitar ataques armados a la ciudadanía.Durante su conferencia de prensa en el Museo Naval, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró un error que el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares haya heredado al Fiscal Jorge Winckler."Ésta fue una práctica común durante el imperio de la corrupción donde se protegían unos a otros", opinó."El hecho de que lo haya dejado el Gobernador anterior y que esté actuando en protección del viejo régimen llama mucho la atención".Aunque afirmó que no tiene evidencias de que el Fiscal Winckler está protegiendo a delincuentes, el tabasqueño manifestó que no está bien recomendado.En contraste, López Obrador alzó la mano a Cuitláhuac García y lo calificó de honesto."Tiene todo el apoyo, todo el respaldo del Gobierno federal, y le tenemos confianza porque es una gente honesta", aseguró.El Mandatario garantizó que no le faltará apoyo ni presupuesto al estado de parte del Gobierno federal."Vamos a apoyar en todo a Veracruz", sostuvo.