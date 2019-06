Culpan a aguacateros por deslave en Jalisco

San Gabriel está sepultado en lodo. Sobre la calle Concordia se escucha el ruido de las palas. No hay autoridades, solo los vecinos que sacan el fango de sus casas tratando de recuperar algo.Los que se salvaron de la avalancha y troncos dan refugio y comida a los que perdieron todo, incluso a un familiar.Hasta ahora suman dos personas muertas, cinco desaparecidas, mil viviendas dañadas y alrededor de 3 mil damnificados.En San Gabriel niegan que se haya tratado de una tromba; en el pueblo no cayó ni una gota de agua.Para ellos hay un culpable: la ambición de los aguacateros que poco a poco han talado el cerro y como muestra, el corte perfecto de los troncos que bloquean la calle Independencia y José Mojica.Si se tratara de un deslave natural, afirman, los cortes serían imperfectos.“Ellos son los culpables, por ellos perdimos todo, a ver por qué no están aquí viendo lo que provocaron con su ambición”, reclama Teresa.Los helicópteros sobrevuelan el municipio y sus alrededores. Petra tiene la esperanza de que su madre aparezca, pues el domingo la corriente se la llevó. Tiene 80 años y está en la lista de desaparecidos.Aunque la ayuda está presente, la gente está desesperada, quieren despertar de la pesadilla y retomar sus vidas aunque el miedo, afirman, siempre estará presente.Para determinar si hay algún delito que perseguir por lo ocurrido en San Gabriel, la Fiscalía espera tener informes de autoridades ambientales, declaró el Fiscal del Estado Gerardo Solís Gómez, quien expuso que esperarán los informes ambientales sobre alguna posible deforestación, para saber si inician una indagatoria penal.A San Gabriel llegarán recursos del Fonden, al menos esa fue la promesa del delegado en Jalisco del Gobierno federal, Carlos Lomelí.La Sedena, dijo, ya aplica el Plan DNIII para auxiliar a la población.Lomelí informó que, de acuerdo con los reportes preliminares, hay afectación en cuatro puentes vehiculares y cuatro peatonales, así como 70 vehículos dañados por el arrastre de la corriente.Agregó que se abrirán centros de acopio a través de las subdelegaciones regionales y las dependencias del Gobierno federal en Jalisco.