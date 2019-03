Culpan de negligencia a ombusman de UAdeC

A través de las redes sociales, estudiantes de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) criticaron a Alfonso Yáñez Arreola, defensor titular de los Derechos Humanos Universitarios, por haber sido negligente y omiso al ignorar las iniciativas de las universitarias para erradicar el acoso de la institución.En protesta, los estudiantes llamaron a acudir hoy al mediodía al Paraninfo del Ateneo Fuente, para evidenciar la notoria negligencia en la defensa de los derechos de las alumnas, víctimas de la violencia de género.Según la cuenta del estudiante Miguel de la Rosa, Yáñez Arreola, con su apoyo a Leonardo Borrego, habría promovido la actual crisis que enfrenta Jurisprudencia entre los señalamientos de acoso en varios niveles al alimentar el llamado “Orgullo Juris” que no hizo más que alentar las fiestas y convivios entre profesores y alumnos.“Es por tanto, Yañez Arreola, el responsable de promover y generar como profesor contextos de inseguridad para las alumnas, ya que no se garantiza el derecho a una vida libre de violencia”.“Como ombudsman universitario, desde el semestre pasado conoció la iniciativa de las alumnas. No hizo absolutamente nada. Solo en días recientes se quiso tomar la foto que han denunciado este hecho, como un oportunista más”.“Nunca ha promovido ninguna acción o política universitaria para defender los derechos de las víctimas de violencia de género y sólo hace grilla para ser director”.“Además de criminalizar a las alumnas y no atender con inmediatez los casos de violencia” y aseguran que su cercanía con Leonardo Borrego, acusado de formar parte de una comunidad en donde se intercambiaba material sexual explícito de alumnas y alumnos de la Facultad, también interfiere con la tarea de proteger los derechos de los universitarios.