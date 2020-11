Cultura Coahuila da a conocer ganadores del concurso estatal de pinturas sobre Derechos Humanos

Escuchar Nota

“El jurado examinó 26 piezas y de acuerdo con la deliberación, los premios se otorgaron de la siguiente manera: El tercer lugar (10 mil pesos) fue para Juan Carlos Monreal Beltrán, por su obra ‘La Fragilidad de la Esencia’. El segundo lugar (15 mil pesos) fue para Jorge Omar Leza García, por su obra ‘Cosmovisión de una Pandemia: ¿Ya Estamos Protegidos?’; y el primer lugar (25 mil pesos) fue para Esther Elízabeth Domínguez Zarzar, por su obra ‘Ausencia’”, detalló.

Esther Elizabeth Domínguez Zarzar, por su obra “Silencio”; Evelyn Tristán Gallegos, por su obra “Ágora Proclamados”; Laura Velázquez Reyes, por sus piezas “Asistencia impresa de un carrete histórico” y “Que tu entorno no sea tu prisión”; Lucía Monserrat Carrión González, por su obra “Amor de Madres”; Luis Carlos Herrera Hernández, por su obra “Carlitos”; María Isabel Esquivel Moreno, por su obra “Art. 3-5: Anhelo Eterno”.

, el jurado conformado por los artistas visuales Emilio Said Charruff, Yolanda Mora Pérez Tejada y Saúl Villa Walls, así como los especialistas en derechos humanos Rodrigo Santiago Juárez y Gisela García Garza, se reunieron a través de una conferencia por videollamada, organizada desde el Museo de Artes Gráficas.Cabe recordar que las obras ganadoras formarán parte del acervo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y que las piezas de los ganadores, menciones honoríficas y seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva en la Galería de la misma Academia.Mientras que los participantes seleccionados son: Diana Martínez Feregrino, por su obra “Te estamos buscando”; Dulce Camila Patoni Rodríguez, por su obra “Monumenta”; Eduardo Martínez Reyes, por su obra “Derecho, vida y libertad”; Eleazar Montejano Zavala, por su obra “Igualdad cuatro en uno”; Erik Iván del Castillo Hernández, por su obra “Valor y dignidad, ¿Qué entiendes por familia?”.CDMX, 1970, Maestría en Producción y Enseñanza de Artes Visuales en la Escuela Superior de Arte de Yucatán. Licenciatura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Entre sus exposiciones individuales destacan: “Comportamiento del mercurio”, presentada en Berlín, Hamburgo, Bruselas, Budapest, Praga y Varsovia. Emilio Said-Gráfica, Museo de Bellas Artes de Asturias. Double Garden, Lang Gallery Viena. Unreal Cities, presentada en Kansas, San Antonio, Dallas, Houston y Otawa. Archer´s Paradox, Kunstlerhaus, Salzburgo. Plano secuencia, Lima, Santiago de Chile y Paraguay. Infraleve, en el Museo de la Ciudad de Mérida.Ciudad de México, en 1958. Estudió técnicas gráficas de 1976 a 1982 con Frank Conelly, Mark Balakjian, en Londres y Juan José Torralba, en Barcelona. Ha expuesto individualmente en La Bienal de La Habana, El Clauselito, La Periferia, Museo Carrillo Gil, Museo Experimental El Eco, Casa Luis Barragán, Galerie in Traklhaus Salzburg, Sala Germán Gedovius, Galería de Arte Mexicano, Galería OMR, Galería Arte Contemporáneo, Galería Juan Martín, Galería Manolo Rivero-Frontground.Berkeley, California, EU, en 1960 y se nacionalizó mexicana en 1978. Cursó la carrera de Artes Visuales de la ENAP (UNAM) en 1979-1982. En 1993, en colaboración con un grupo de colegas fundó "Zona-Espacio de Artistas", un espacio independiente sin fines de lucro, de promoción y difusión del trabajo artístico de creadores plásticos. Desde 1996 incursionó en el arte del retrato y desde entonces ha realizado más de cien obras, quince de ellas de personalidades del sector académico y cultural.Maestra en Docencia por la Universidad Autónoma del Noreste; Especialista en Género y Derechos Humanos. Licenciada en Diseño Gráfico por la Facultad de Artes Plásticas Rubén Herrera de la UA de C; Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UA de C, y doctorada en Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades.Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Función Pública y Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Administración Pública. Maestro y Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.Autor de los libros Lealtades compartidas. Hacia una ciudadanía multilateral, Publicado por Plaza y Valdés; La Perspectiva Intercultural en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos, y Criminalización de personas defensoras de derechos humanos, ambos publicados por la CNDH; así como de distintos artículos de investigación en libros y revistas especializadas en México, Chile, España, Colombia y Argentina.