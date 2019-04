Cultura inclusiva para todos

Con el objetivo de garantizar el derecho de todas las personas a la cultura, el Centro Cultural de España (CCE) creó #discapacidadES, proyecto con el que se busca acercar la programación a personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual y mental.La clave de todas las actividades que se desarrollan es la voluntad de inclusión, ya que están adaptadas para que todos puedan disfrutar de ellas, independientemente de sus capacidades. 7.65 millones de personas con alguna discapacidad existen en MéxicoEn entrevista para Reporte Índigo, Carlos González Guerra, coordinador del área de #discpacidadES, mencionó que ya son cuatro años trabajando el programa, el cual no sólo genera actividades culturales para personas con alguna discapacidad, sino que también crea talleres en los cuales puedan participar.De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales, ya que los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades. 58.4 por ciento de las discapacidades en el país es visualEn 2016, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) publicó el documento La discapacidad en México, en el cual se detalla que en el país existen 7.65 millones de personas con alguna discapacidad.A nivel nacional, el tipo de discapacidad más frecuente es la relativa a caminar, subir o bajar usando sus piernas con 64.1 por ciento; seguido de ver, aunque use sus lentes, con 58.4 por ciento; escuchar con 33.5 por ciento; mover o usar sus brazos o manos 33 por ciento y hablar o comunicarse 18 por ciento.El Centro Cultural de España en México forma parte de la Red de Museos para la atención a Personas con Discapacidad#discapacidadES, programa que cuenta con el apoyo de la Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas Mexicanas (LSM), ofrece al público instalaciones accesibles como rampas y elevadores, señalamientos en sistema Braille, personal capacitado y 148 libros en este sistema de escritura, los cuales están disponibles en la Mediateca.González Guerra afirmó que el inicio del programa fue generando accesibilidad dentro del espacio para posteriormente tener programación para cada tipo de discapacidad. Por ejemplo, cada fin de mes se hace un espectáculo familiar en compañía de intérpretes de LSM.Además, también se cuenta con la iniciativa de Radio sin Luz, un taller donde se aprenden los principios básicos de este medio de comunicación y el cual está dirigido a personas débiles visuales.La compañía de teatro para sordos Seña y Verbo es una de las organizaciones que trabaja con el CCE por la inclusión. Cada dos meses, presenta una de sus obras, la próxima función será el domingo 14 de abril con Eli y Lava, una puesta en escena que trata sobre un marciano que llega a la Tierra y no habla español, por lo que se comunica con señas. El objetivo de la obra es reflexionar sobre esta forma de comunicación. Incluir desde la músicaPara que la música esté al alcance de todos, el CCE lanzó la convocatoria para formar parte de PcD Sound Band, taller dirigido a personas con discapacidad que establece que los únicos requisitos para poder formar parte de la banda son ser músico, tener entre 15 y 24 años y poseer conocimientos básicos en armonía y lectura de partituras.González Guerra comenta que en el taller se aprenderá a realizar la composición sonora para un cortometraje animado proporcionado por el Festival de Animación Contemporánea de la CDMX y se presentará en septiembre de este año.“Edgar Contreras Velázquez, promotor musical y director artístico independiente, será quien imparta el taller, es licenciado de la Escuela de Bellas Artes del Estado de México. Entre los objetivos que nos hemos planteado con el proyecto está poder comunicar sensaciones y sentimientos a través de la música, crear un ensamble de músicos con discapacidad en tres secciones: cuerdas, alientos y percusiones, componer y presentar tres melodías para sonorizar en vivo el cortometraje”, detalló el coordinador del área de #discpacidadES.La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de la cual México es parte desde 2007, establece como un derecho la participación cultural, recreativa y deportiva, así como el derecho a participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida cultural, con materiales en formatos accesibles para que puedan desarrollar y utilizar su potencial.El Centro Cultural de España está ubicado en la calle República de Guatemala número 18, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se puede visitarlo de martes a viernes de 11:00 a 21:00 horas, sábados de 10:00 a 21:00 horas y domingos de 10:00 a 16:00 horas.