G20 cierra cumbre con compromiso a favor de libre comercio

Los líderes del Grupo de los 20 (G20) concluyeron este sábado una cumbre de dos días en la ciudad japonesa de Osaka, tras ratificar su compromiso ‘a favor de los fundamentos del libre comercio’ y del ‘crecimiento económico’ en medio de las tensiones globales.‘Nos esforzamos por crear un entorno de comercio e inversión libre y justo, no discriminatorio, transparente, previsible y estable, y por mantener nuestros mercados abiertos’, reza el texto del comunicado final de la cumbre de Osaka.Asimismo, los mandatarios y representantes subrayaron la necesidad de introducir reformas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para mejorar sus funciones y reafirmaron su apoyo al Acuerdo de París sobre cambio climático.El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anfitrión de la cumbre, pidió a otros líderes que envíen un mensaje poderoso, en particular sobre el libre comercio, y que mantengan un sistema de comercio multilateral basado en reglas, destacó la agencia Kyodo.‘Es difícil encontrar una solución a tantos desafíos globales de una vez, pero hemos logrado mostrar una voluntad común en muchas áreas’, afirmó Abe en una rueda de prensa al término de la reunión de dos días.Los mandatarios también reconocieron los ‘claros riesgos a la baja en la economía global’, según Abe, quien añadió que los países del G-20 ‘estuvieron de acuerdo en su determinación por favorecer el crecimiento económico’ y de ‘reformar la Organización Mundial de Comercio’.El comunicado final acordado por los líderes señala ‘la intensificación de las tensiones geopolíticas y comerciales’, pero en el texto no se incluye ninguna mención al auge del proteccionismo, en el actual contexto de conflictos comerciales entre Estados Unidos y China y otros países.‘El crecimiento global parece estar estabilizándose, y en general se espera un repunte moderado más adelante este año y en 2020’, señala la declaración conjunta del G-20, que también se compromete a ‘afrontar los riesgos’ derivados de las tensiones antes mencionadas y a ‘emprender más acciones’ si fuera necesario.Además, todos los países del G-20, con la excepción de Estados Unidos, renovaron su compromiso con los Acuerdos de París, y se comprometieron a la ‘plena implementación’ de sus medidas nacionales contra el cambio climático.El G-20 ‘reafirma su compromiso para la plena implementación’ de las medidas pactadas en París en 2016 y se fija la fecha de 2020 para “actualizar las contribuciones nacionales” a la lucha común contra el calentamiento global, según la declaración conjunta adoptada al término de la cumbre de Osaka.Asimismo, los líderes se comprometieron a esforzarse en poner fin a la contaminación de los océanos con residuos de plástico para el año 2050.El G-20 está formado por Argentina, Australia, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.