Cumple 50 % con pago control vehicular en Región Centro

Al finalizar la fecha para aprovechar los beneficios otorgados durante este primer trimestre del año por la Secretaría de Finanzas en relación al pago de los Derechos de Control Vehicular, de un total de 117 mil contribuyentes en la Región Centro, aproximadamente la mitad del padrón acudió a actualizarse y realizar el canje de placas nuevas.De acuerdo a la Administradora Local de Recaudación, Cristina Amezcua González, la respuesta del pasado fin de semana fue favorable tanto en los Módulos de Asistencia Fiscal como en las propias instalaciones de la dependencia.Se atendió a cerca de mil 500 contribuyentes este fin de semana, de los cuales, mil placas fueron entregadas a contribuyentes que realizaron el pago ese mismo fin de semana, y el resto a quienes ya pagaron y no las habían recogido.“Tenemos un avance estimado a un 50 por ciento de cumplimiento, lo cual no se había reflejado en años anteriores de replaqueos, ha habido una muy buena respuesta de los contribuyentes cumplidos, sobre todo a aquellos que iban al corriente y que sólo pagaron por el cambio de placas”, explicó.Además, recordó que todos los contribuyentes cumplidos participan automáticamente en el sorteo “A los cumplidos, Coahuila Sí los Premia 2019”, con un estimado de más de 7 millones de pesos en premios.Expuso que la apertura dominical en la oficina de Recaudación, como en los Módulos de Asistencia Fiscal ubicados en centros comerciales, favorecieron a quienes desde temprana hora acudieron a pagar su adeudo.Dijo que hasta el momento no existe información sobre programas de estímulos para quienes no realizaron su pago en tiempo y forma.