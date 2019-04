Cumple 60 años Kind of Blue, el disco más perfecto de jazz

En la crónica del jazz todo se resume en la figura del trompetista Miles Dewey Davis III (Alton, 26 de mayo, 1926–Santa Mónica, 28 de septiembre, 1991). Conocido simplemente como Miles Davis: compositor, director y trompetista. Figura distinguida, renovadora y axiomática en los itinerarios de la música afroestadounidense. Se codea en el estrado de los grandes junto a Louis Armstrong, Duke Ellington, Art Tatum, Charlie Parker, Thelonious Monk, Oscar Peterson, Bill Evans, Sonny Rollins o John Coltrane.Inicia en el bop y en el hard para ser años después uno de los pioneros del cool, el modal y de un concepto free-bop singular. Sin él no se puede entender el éxito en los años 70 del desarrollo de la fusión. Sonoridad caracterizada por el uso de una sordina de acero Harmon, con la cual llega a alcanzar una pronunciación muy íntima: delicadeza melódica sustentada en la proyección de notas breves pulsadas por la introspección lírica.Momento culminante de la trayectoria de Miles Davis: 2 de marzo de 1959 (primera sesión)/ 22 de abril de 1959 (segunda sesión). Se cumplen 60 años. 30th Street, sede del Studio Columbia Records de Nueva York, se gesta en diez horas de grabación, uno de los mitos musicales más significativos de la historia del jazz: el trompetista Miles Davis, el sax tenor John Coltrane, los pianistas Bill Evans y Wynton Kelly, el sax alto Ca-nnonball Adderley, el contrabajista Paul Chambers y el baterista Jimmy Cobb, bajo la producción de Irving Townsend y Teo Macero, cambiaban los rumbos de la música e introducían las formas modales en la ejecución del jazz: ruptura de las secuencias lineales de acordes por el tránsito de escalas a partir de notas predeterminadas.Kind of Blue o las caricias galopantes de la eufonía: 45 minutos con 44 segundos de perfección acústica bajo la dirección musical del más evolutivo de todos los grandes de la música afroestadounidense: Miles Davis, encarnación de la metamorfosis del blues instrumental. Obra maestra del género por sus influencias en el funk, rock y música de concierto: forma parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Con más de ocho millones de copias vendidas, ocupa el lugar número 12 dentro de la lista de los 500 mejores fonogramas de todos los tiempos.Herencia de los signos armónicos cristalizados que anclan en las ideas del jazz modal gestados por Miles Davis, George Russell y Bill Evans. “Una sombra muy alargada en términos de su impacto modal en el mundo del jazz, de la popularidad de su sonido y de sus temas entre los músicos, y en lo referente a su éxito imparable entre los consumidores de música”: Ashley Kahn.“So What”: pausas cíclicas a la intemperie; “Freddie Freeloader”: el regocijo de la añoranza; “Blue In Green”: las siluetas de los compases eternizados en lo sublime; “All Blues”: condensación prolongada en humedades armoniosas; “Flamenco Sketches”: lo glorioso en conjunción de Dios. Cinco momentos concluyentes de la música de Occidente: filigrana que marcó a los compositores e instrumentistas del jazz hasta nuestros días. Prosodia mágica. “Durante años me he preguntado qué le dio a Kind of Blue esa magia tan especial”: Bill Evans.Poco importa el marketing: Kind of Blue es el resultado del trabajo de un genio, sus cadencias siguen latentes después de seis décadas. Miles Davis grabó varios compendios musicales que forman parte del anagrama básico de la crónica del jazz: Birth of the Cool (1949), Milestones (1958), Sketches of Spain (1959), Seven Steps to Heaven (1963), My Funny Valentine (1964), The Sorcerer (1967), You’re Under Arrest (1985)… Trompetista con sentido tonal preciso y suavidad melódica única, enmarcada en imaginativas estructuras armónicas. El trompetista de Alton, Illinois, nos sospesó la vida con silbos de nostalgias reposadas. Murió a los 65 años en su residencia de California, hace casi 28 años: todavía el vibrante solo de “So What” desafía las espumas de la playa que lo vio morir una mañana de septiembre de 1991. Kind of Blue: todo el jazz. Tiro al blanco en el ansia de las emociones.