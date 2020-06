‘Cumple Coahuila indicadores de Transparencia Mexicana y Tojil, en rendición de cuentas por Covid’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Las organizaciones de la Sociedad Civil Transparencia Mexicana y Tojil - Estrategia contra la Impunidad, resaltan a Coahuila entre las entidades que han cumplido con la transparencia presupuestaria al hacer pública la información detallada sobre las acciones emprendidas a partir de la pandemia por COVID-19. Pero no solamente en material de salud, sino en los recursos públicos aplicados en ella.



El gobernador de Coahuila, Miguel Angel Riquelme Solís declaró que su gobierno implementó una estrategia integral para hacerle frente a la contingencia sanitaria que a cuatro meses de que se registrara el primer contagio, ha abarcado también diversos apoyos sociales para paliar los efectos del confinamiento como los Programas “Quédate en Casa”, los “Kit de Limpieza” y otras acciones de apoyos financieros mediante becas y créditos para productores, micro, pequeños y mediantes empresarios y paquetes de estímulos fiscales para empresarios y contribuyentes.



Y lo más relevante es que en los diferentes ejes en los que se ha trabajado, han brindado resultados, a la luz de los números de contagios por coronavirus y la contención de los mismos, que se reflejan en avances importantes en la Reactivación Económica de las Cinco Regiones.



A través del Mecanismo de Seguimiento a Planes, Fondos, Programas y Acciones, conocido como #SusanaVigilancia implementado por las organizaciones mencionadas y a 100 días del inicio de las medidas de distanciamiento social por COVID-19, refieren que por ejemplo y en contraste con otras entidades, “ #SusanaVigilancia ha identificado que sólo en nueve estados es posible estimar los recursos financieros totales que se entregarán en forma de créditos. En conjunto, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora y Zacatecas, otorgarán más de tres mil millones de pesos en créditos”.



En su reporte presentado esta semana, detallan los diferentes niveles de información pública que se maneja en el país respecto a las acciones y medidas y la gran dispersión en la información publicada.



Indica el gobernador Riquelme Solís que uno de los indicadores se relaciona con la deuda pública que algunos gobiernos estatales han generado para financiar la pandemia, pero en el caso de Coahuila no informa al respecto, dado que los recursos aplicados son estatales y no ha contraído ningún crédito al respecto.



A diferencia de otras entidades, el Estado cuenta con un portal único que brinda información respecto a los avances de la pandemia y lo relacionado a la Rendición de Cuentas sobre las acciones emprendidas en saludcoahuila.gob.mx y http:/www.saludcoahuila.gob.mx/COVID-19/programas.



Señala el mandatario además, que Coahuila constituyó una Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, en la que los legisladores fiscalizan la aplicación de los recursos público, aunado a que actualmente en la entidad se reanudó la actividad judicial y en materia de transparencia judicial, cuenta con mecanismos para dar publicidad a las audiencias, a través de videoconferencias.