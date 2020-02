Cumple Cruz Azul ante su afición y va a Cuartos de ‘Conca’

Escuchar Nota

Cruz Azul le enseñó al resto de los clubes mexicanos la ruta hacia losLa Máquina goleó 4-0 al Portmore United, por la vuelta del torneo de la región, para meterse a la siguiente ronda con global de 6-1.abrió el marcador con una media tijera.El Portmore United había resistido ante la falta de contundencia y buenas atajadas del portero Kemar Foster, quien siguió apareciendo durante el cotejo.Por eso fue hasta el complemento cuando apareció Lucas Passerini, con un cabezazo cruzado, para ampliar la ventaja, al 57'., un remate que casi manotea Foster.El Portmore United le puso corazón pero no le alcanzó siquiera para generar peligro en el arco rival; de hecho, fue el portero Guillermo Allison quien le puso emoción a su arco, soltando un balón en el área chica.Quizá nervioso por los abucheos de una afición celeste que hace rato ya no lo quiere.Todavía al 89', Jonathan Borja metió disparo raso al ángulo inferior izquierdo para cerrar la cuenta.La afición disfrutó el compromiso, coreó olés y hasta se dio el tiempo de aplaudir y ovacionar a los suyos tras el duelo. Incluso, se emocionó con las gambetas de Misael Domínguez., que se decidirá el jueves en el Banc of California.Mientras tanto,