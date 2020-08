Cumple Debate Feminista los 30

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Debate Feminista empezó hace 30 años como una pequeña empresa casera hasta volverse una revista fundamental para entender el feminismo en México y América Latina.



Aunque no consiguió un gran éxito comercial y sufría para sostenerse de las suscripciones, su victoria es simbólica, pero con resonancia continental. Cada vez que viajaba su fundadora, Marta Lamas, antropóloga y activista, llevaba las maletas llenas de ejemplares que volaban.



En la voz de Hortensia Moreno, su actual directora, trasluce el orgullo de ver asociado su nombre con la revista desde el primer número.



Un proyecto en el que Lamas, quien llevó las riendas de la publicación durante 25 años, hasta el número 50, invirtió “tiempo, inteligencia, trabajo y dinero”.



Una vez cumplido el ciclo del gran proyecto editorial de FEM, se propusieron hacer una revista feminista. La publicación semestral nacía para ser un “puente entre el trabajo académico y el político”.



Si bien no desaparece su faceta política, plantea Moreno, ya no es tan inmediata. Su prioridad es dar salida a trabajos de investigación, ensayos académicos y reseñas críticas que, como refiere la publicación en su objetivo, permita a sus lectores “participar en los principales debates intelectuales y políticos generados por el pensamiento feminista sobre la situación de las mujeres”, así como ser partícipes de los problemas a los que se enfrenta la comunidad LGBT+.



“Somos una revista académica, esto quiere decir que ya no vamos a publicar manifiestos políticos, ya no vamos a publicar poesía, ya no vamos a publicar relatos, ni discusiones ni diatribas, sino que vamos publicar investigaciones”, sostiene.



Como publicación académica, con una versión digital desde 2016, Debate Feminista se presenta como un espacio para divulgar la investigación sobre temas en estudios de género, feminismos y sexualidades.



A 30 años de distancia de su aparición, Moreno observa una mayor presencia del movimiento feminista en el ámbito público, en las instituciones y medios de comunicación.



La revista celebra con los contenidos de su portal debatefeminista.cieg.unam.mx, donde publicarán su número 60.