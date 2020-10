Cumple ‘El Bronco’ cinco años como el primer gobernador independiente de México

Escuchar Nota

El 4 de octubre del 2015,de México., en presencia del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,Este domingo. El gobernador entró a la recta final de su administración, y. El primer gran escándalo que cimbró a su gobierno fue el llamado, la compra de cobertores a sobreprecio que ameritó un castigo light para los involucrados.En el 2016. Aunque varios ex funcionarios desfilaron por el Palacio de Justicia, incluido el ex gobernador, todos libraron las acusaciones. El mayor logro de la citada operación, fue encarcelar por unas horas a Medina.Rodríguez Calderón sostuvo todo el tiempo que la justicia federal protegió a los señalados.Laen 2016 fue otro de los momentos claves dentro del sexenio.Dos fenómenos naturales de consideración,de episodios que el actual gobierno estatal ha enfrentado, y que además de los daños en infraestructura, han golpeado las arcas de Nuevo León.Sin duda. Tras no ser favorecido en las urnas, regresó a la Gubernatura ese año, pero solo para enfrentar un largo juicio en el que se le acusaba de desviar personal y recursos a la recolección de firmas de apoyo a su candidatura independiente.Información por Telediario