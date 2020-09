Cumple hoy 80 años Brian de Palma

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Brian de Palma es un nombre esencial en la cinematografía de las décadas de los 70 y los 80 por haber aportado un nuevo estilo de suspenso que, pese a las repetidas acusaciones de plagio a su idolatrado Alfred Hitchcock, ha dejado títulos ya clásicos como El fantasma del Paraíso, Carrie, Doble de Cuerpo o Los Intocables.



Perteneciente a la generación de los golden boys de Hollywood (Spielberg, Scorsese, Lucas y Coppola) este graduado en Ciencias Físicas es, entre otras cosas, uno de los máximos expertos de una de las operaciones cinematográficas más complejas, el plano-secuencia.



Su nombre completo es Brian Russell de Palma y nació el 11 de septiembre de 1940 en Newark, Nueva Jersey, aunque pasó una parte de su infancia en Filadelfia.







Su padre era cirujano traumatólogo y se cuenta que al joven De Palma le gustaba ver cómo su progenitor curaba huesos de fémur rotos y que, cuando el estómago se le hizo aún mas duro, se coló en alguna ocasión en operaciones oftalmológicas de colegas de su padre.



Tal vez sea de estos orígenes de donde el futuro cineasta le cogería gusto a la sangre, un elemento que -sobre todo en su primera etapa- era casi ingrediente imprescindible en sus películas.



En cuanto a la relación con su madre, él mismo ha reconocido en entrevistas que siempre estuvo prácticamente anulado por su hermano mayor, Bruce, algo que le resultaba difícil de sobrellevar.



“Mi madre estaba centrada en mi hermano. El era su genio... aunque yo hubiera conseguido aparecer en la portada de Time, ella lo habría ignorado”.



Salto a la fama



La gloria le llegó con un título que con los años se ha convertido en una película de culto, El Fantasma del Paraíso (1974).



En esta historia un joven músico cae en un personal infierno cuando es traicionado por el propietario de una importante sala de fiestas que le promete producir la que él considera su obra maestra.



Después de sufrir mil calamidades, desfiguración incluida, el músico decide convertirse en un vengador de su obra y luchar por el amor de la mujer que le ha enamorado, para lo cual inicia una especie de cruzada personal que implica matanzas en la sala El Paraíso, un nombre de local que De Palma también utilizó en Scarface (1983) y Carlito´s Way (1993), ambas protagonizadas por Al Pacino encarnando a sendos gángsters.



En 1976 De Palma llevaría a cabo uno de sus trabajos más reconocidos y que hoy en día es un clásico del cine de terror, Carrie, en la que Sissy Spacek da vida a una joven marginada y maltratada con peligrosos poderes sobrenaturales.



A este título, que fue el primer éxito comercial de De Palma, le siguió The Fury, en la que abordaba la telepatía y la política-ficción, Blow Out (1981) y Doble de Cuerpo (1984). En estos dos últimos títulos De Palma aborda el voyeurismo, paralelismo que tiene con

Hitchcock. .



Entre estos filmes se produjo la primera colaboración entre De Palma y Pacino, en la biopic de Al Capone, Scarface (1983), pero en lugar de ambientarse en el Chicago de los 30, el paisaje era el Miami de comienzos de los 80, una ciudad próspera a la que un recién llegado cubano asciende rápidamente en el mundo del hampa.