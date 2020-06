Cumple transporte de Coahuila con la mitad de medidas sanitarias requeridas

Escuchar Nota

“Lo que se esperaría es que ellos cumplan proporcionando los cubrebocas, el gel antibacterial y sanitizante a las unidades, que sí se están sanitizando aunque de una manera un poco rústica, con agua clorada, limpiando las unidades, pero nosotros pusimos 20 dispensarios de gel y la solicitud que hicimos es que todas contaran con esto”.

Concesionarios del transporte público municipal están tomando sólo algunas de las medidas sanitarias, pero no las suficientes ante la reactivación económica que se está dando en el municipio, consideró la regidora Martha del Ángel Hernández, integrante de laDijo que después de una visita realizada a las centrales de algunas rutas se aprecia lo anterior, por lo que ya se ha hablado con los delegados de las rutas para que se apliquen los protocolos que ya se habían acordado con el Ayuntamiento.Subrayó que el problema principal es que el acuerdo no se ha formalizado ni se tiene ningún documento en el que se pongan como obligatorias las acciones.La regidora adelantó que la idea es acudir a todas las bases para hacer un reporte al, a fin de verificar que se cumplan las exigencias sanitarias por la seguridad de los choferes y los usuarios.Aceptó que los comentarios de los concesionarios es que sí es difícil cumplir con un plan de sanitización, ya que ha bajado considerablemente el número de usuarios, además de que mucha gente no quiere usar cubrebocas y se molestan en caso de que no se les quiera brindar el servicio por esta razón.- Y es que por ejemplo la sanitización de las unidades se hace hasta que se finaliza el recorrido y se regresa a la base, lo que significa en algunas rutas hasta tres horas, y otras alrededor de hora y media, además de que se tienen focos de infección como el dinero.- “Es una rotación constante de dinero en efectivo y por ende un foco de infección, por ello se les hizo la recomendación del gel antibacterial para seguridad de ellos mismos y de los usuarios”.