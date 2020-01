Cumplen con la “romana”

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Se realizó con gran éxito la ceremonia de pesaje de la función de box profesional que se llevará a cabo hoy por la noche en el gimnasio municipal “Beto” Estrada, con la presencia de un invitado de lujo, como es el quíntuple excampeón mundial Jorge “El Travieso” Arce, quien antes encabezó una rueda de prensa e hizo la presentación de su libro titulado “Una promesa que cambió mi vida”.



Los púgiles que verán acción esta noche vencieron a su primer oponente que es la báscula, en un evento efectuado ayer en un conocido bar de la ciudad, en donde de igual manera estuvo como invitado el exboxeador profesional coahuilense, Marco Antonio “Veneno” Rubio, y cabe hacer mención que antes de la función de hoy “El Travieso” Arce impartirá una plática motivacional inspirada en su libro.



El pesaje estuvo avalado por la Comisión de Box y Lucha Libre de Piedras Negras que preside Hervey Montalvo, quien a nombre del municipio agradeció el apoyo de todos los involucrados en este evento, y posteriormente los primeros peleadores en subir a la “romana” fueron Jared González, de Monterrey, Nuevo León, y Jonathan Nájera, de Nava, Coahuila, los cuales se enfrentarán en el peso límite de los 58 kilos.



Después se pesaron Ayunu Hanada, de Japón, y Rodrigo Rodríguez, de Múzquiz, Coahuila, quienes se medirán en la división de los 52 kilogramos; y luego les tocó el turno de subirse a la báscula al nigropetense Javier “Shibuya” Díaz y a José Dolores, de Nava, Coahuila, los cuales pelearán en los 66 kilos, y para hoy por la noche se espera que hagan lo propio el resto de los contendientes.



Fometa el deporte

“Vamos a tratar de motivar a los jóvenes, a incitarlos a que hagan ejercicio, a que se alejen de las drogas, de los vicios, vamos a darles una plática motivacional, quiero decirles cómo salí yo adelante, decirles que sí se puede, que nada es imposible, invitamos a la gente a que nos acompañe a la función de box a las ocho de la noche, pero antes daré mi plática a las siete”, declaró Jorge “Travieso” Arce en entrevista.



“La perseverancia es la clave del éxito, mis cinco coronas mundiales así las gané yo, también con la dedicación y la disciplina que tuve, y todo empezó con un sueño, el soñar no cuesta nada y se vale soñar en grande, yo siempre soñé, pero siempre con una actitud positiva, siempre pensando en hacer el bien, nunca me sobrepasé con nadie, nunca humillé a nadie y eso me llevó al éxito”, afirmó.