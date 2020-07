Cumplen industriales papel clave contra el coronavirus

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque no faltan los ejemplos totalmente ajenos a toda responsabilidad laboral, la gran mayoría de las plantas industriales de la Región Sureste cumplen con los requerimientos descritos por las autoridades sanitarias en esta fase de la reactivación económica, en muchos casos incluso superando por mucho las disposiciones legales.



Los capitanes de empresas hacen frente a fuertes inversiones inesperadas luego de paros técnicos, así como a la dramática caída en sus ventas y pérdidas millonarias por impacto de la contingencia epidemiológica del nuevo coronavirus.



Se estima que actualmente las empresas destinan entre 3% y 5% del costo de producción en la implementación de las medidas preventivas y de protección contra Covid-19.



Hasta el momento, de acuerdo con diversos actores del sector productivo, ninguna planta de la región se ha convertido en un foco de infección. Se estima que los trabajadores que han resultado positivo fueron contagiados en otro tipo de actividades.







Confirman positivos



Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe (AIERA), reconoció que es inevitable que con la reactivación laboral no se dé también un incremento en los casos, aunque se pueden hacer muchas cosas para reducir los riesgos.



Sin embargo, pese a estos esfuerzos, a la fecha en por lo menos ocho empresas ubicadas en Ramos Arizpe, se han detectado casos positivos de Covid-19 entre los colaboradores, sin que se considere de momento a alguno de estos centros de trabajo como una situación de riesgo.



“Las empresas son las principales interesadas en que no haya brotes entre sus colaboradores. Al tener personal infectado, tienen que mandarlos a descansar, pruebas a quienes estuvieron cerca de contagiados, cubrir salarios y se cae en una sicosis, dependiendo de la afectación, se tendría que parar parte o la totalidad de la producción… son las principales promotoras de que dentro de las empresas se tenga una cultura de la prevención y de atención inmediata de los infectados”, dijo.









Más de 3, 500 inspecciones



La Secretaría del Trabajo en el Estado, en coordinación con Protección Civil y la autoridad sanitaria, ha implementado al menos 3 mil 500 inspecciones a las plantas desde el inicio de la contingencia. Hasta ahora, la mayor cantidad de quejas provienen de empresas coreanas.



“No en todas, pero en la gran mayoría de las empresas los contagios se han asumido con mucha responsabilidad por las autoridades sanitarias y laborales.



Los casos que se han presentado, no han sido atribuibles a la empresa, se han dado fuera del lugar del trabajo, por eso han extremado las medidas”, dijo Román Alberto Cepeda, secretaria del Trabajo en el estado.



Respecto a las empresas incumplidas, el funcionario señaló que se han clausurado empresas en San Pedro, así como una serie de exhortos en otras que han cumplimentado poco a poco los requerimientos faltantes.







Aprovechan tecnología



Mientras que la mayoría de las plantas con actividad industrial cumplen con la reglamentación que incluye sanitización continua de los espacios, toma de temperatura, sana distancia en zonas de trabajo, comedores y transporte de personal, túneles y tapetes sanitizantes, reducción de la movilidad de su personal, la disponibilidad de gel antibacterial y equipo de protección personal, algunas echan mano de tecnologías de la información que permite monitoreo permanente para una acción efectiva en una situación de riesgo.





Tal es el caso de la empresa Deacero, donde además de todas estas medidas, todos los colaboradores cuentan con una aplicación móvil en sus teléfonos celulares, misma que todos los días alimentan con información específica para medir el nivel de exposición.



Además, esta app permite detectar la cercanía de un colaborador y otro en las zonas de trabajo, información vital en caso de detectar algún caso positivo, para que se permita aislar a todo el personal con el que pudo estar en contacto.



Al respecto habló Ricardo Sandoval Garza, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, quien mencionó que también existen los casos en que se emplea el intranet o en papel físico, donde se llenan diariamente formatos de encuestas breves que miden el grado de exposición.