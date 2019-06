Cumplen pena de muerte a magnate que abusó de 25 niñas

La Justicia china dio por probado que el magnate abusó sexualmente de 25 menores, de las cuales 14 eran niñas de menos de 14 años, en un período de 24 meses. La ejecución de Zhao Zhiyong, de 49 años, se concretó este martes en la provincia de Henan.Las víctimas eran alumnas de cuatro escuelas secundarias del condado de Weishi. El tribunal determinó que Zhiyong, dueño de la empresa de harinas Tianyuan Flour Products, coaccionó a una mujer llamada Li Na para que le llevara niñas entre junio de 2015 y enero de 2017, según informa el South China Morning Post. Algunas de las primeras víctimas, a su vez, fueron forzadas a reclutar más niñas.Li Na fue condenada a muerte en suspenso y su marido, Liu Hongyang, que prostituía a las niñas y violó a algunas de ellas, fue sentenciado a 18 años de cárcel. A Zhou Hexin, que también abusó de algunas de las víctimas, le dieron 12 años.Zhao Zhiyong no es el primer magnate chino involucrado en un caso de abuso sexual. En septiembre del año pasado fue arrestado en Estados Unidos Liu Qiangdong, uno de los hombres más ricos del país, fundador del gigante del comercio electrónico asiático JD.com.Qiangdong fue detenido en Minnesota por presunta conducta sexual inapropiada. El Departamento de Policía de Minneapolis, la ciudad más poblada de ese estado y lugar de la aprehensión, señaló que trataba su caso como "una investigación activa", a pesar de que el empresario haya sido puesto en libertad.Por su parte, JD.com apuntó en un comunicado que Liu había sido acusado falsamente por las autoridades estadounidenses del cargo mencionado. "Durante un viaje de negocios a los Estados Unidos, el señor Liu fue interrogado por la policía en Minnesota en relación con una acusación sin fundamento", apuntó la compañía en su perfil oficial de Weibo (red similar a Twitter).Además, JD.com aseguró que la policía local determinó "rápidamente" que no había base en la acusación contra Liu, que posteriormente "pudo reanudar sus actividades comerciales según lo planeado originalmente".El arresto se produjo después de que Liu estuviera relacionado con otro incidente de mala conducta sexual en una fiesta en Australia en 2015, pero en esa ocasión el multimillonario no fue detenido.JD.com, que cotiza en el índice Nasdaq del parqué neoyorquino, está considerada la rival china de la estadounidense Amazon, y es la segunda compañía más importante del sector en Beijing, tras el gigante electrónico Alibaba.