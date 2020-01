Cumplen policías arresto en cajas de cartón por faltar en Navidad y Año Nuevo

Ciudad de México.- Cientos de policías durmieron en cajas de cartón sobre el piso, al cumplir su arresto por faltar a trabajar en Navidad y Año Nuevo.



Esto provocó la indignación de la ciudadanía, quien vio imágenes de los agentes resguardándose del frío.



Algunas cajas estaban apiladas unas junto a otras y solo se alcanzaban a ver los pies de los policías que estaban dentro de ellas.



En otras imágenes se mostró a uniformados acostados sobre los cartones en lo que pareciera un área de estacionamiento.



Al hacerse viral estas fotos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indagó el origen de las mismas y corroboraron que pertenecían a agentes del sector Polanco.



Fuentes de la dependencia detallaron que la razón por la que los uniformados pernoctaron en cartón fue que no hay literas suficientes para todos ellos, quienes faltaron a sus labores.



Y es que las listas de asistencia indican que más de 700 agentes del sector Polanco no se presentaron a laborar del 24 al 31 de diciembre, a pesar de su responsabilidad.



Como parte del reglamento los oficiales fueron arrestados y debieron cumplir con las horas respectivas para compensar las faltas.



Sin embargo, al ser públicas las imágenes de los agentes en cajas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana abrió una investigación para determinar si existió abuso de autoridad contra los elementos.



Será personal de la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia la que entreviste al jefe de sector y establezca si hubo faltas o no.



En la época de fin de año anterior SSC prepara operativos especiales para inhibir delitos que se dan sobre todo en vacaciones.



Como parte de estos, los uniformados deben atender zonas de Riesgos como centros comerciales y puntos turísticos.