Cumplimiento de ley no debe sujetarse a consulta: Coparmex

"El cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a la consulta o decisión popular y los órganos públicos competentes deben ejercer sus atribuciones, especialmente las de investigar y en su caso perseguir los delitos, con base en elementos objetivos y sin consideraciones políticas de ninguna especie", advirtió Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en un comunicado.



"En nuestra opinión, el proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales, que proponía declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, resultaba apegado a los derechos fundamentales que consagra la Constitución", subrayó De Hoyos.



"La libertad de los mexicanos no se puede someter a consulta, el Estado de Derecho no se puede someter a consulta ¿qué sigue?", cuestionó en Twitter.

"La libertad de los mexicanos no se puede someter a consulta, el Estado de Derecho no se puede someter a consulta ¿qué sigue?", cuestionó en Twitter.

de llevar a consulta popular el juicio a ex Presidentes, pues el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a la decisión popular.El líder empresarial lamentó la decisión mayoritaria de los Ministros que integran el Pleno de la SCJN en relación con la petición realizada por el Presidente López Obrador en los términos del artículo 12, fracción I de la Ley Federal de Consulta Popular, referente a la investigación y enjuiciamiento de ex Mandatarios del País.A su vez, Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), afirmó que no se puede someter a consulta el Estado de Derecho.