Cumplirá LMB reglamento de dopaje rumbo a los JO

Ciudad de México.- Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Selección Mexicana de Beisbol no hará excepciones con el tema del dopaje.



Los reglamentos que el Comité Olímpico Internacional ha implementado respecto a más sanciones por uso de sustancias prohibidas, en México se realizará el mismo protocolo sin importar que haya o no peloteros de Grandes Ligas, donde la marihuana es permitida para fines recreativos.



“Aquí no hay mucho que decir más que tenemos que cumplir con los reglamentos del COI, ninguna opción para hacerlo distinto. No hay ninguna duda de que el equipo olímpico tendrá que ir de acuerdo a las características que marca el Comité Olímpico Internacional.



“Para México está claro, la mariguana hoy por hoy es ilegal, es el tratamiento que se le tiene que dar en ese sentido y como Liga si llegaran a existir casos como esos aplicar las sanciones que corresponden de acuerdo a los criterios que la Asamblea vote, pero repito, para Juegos Olímpicos aplica igual. El hecho que sea mariguana recreativamente o no para los exámenes es totalmente indiferente, no hay opciones”, aseguró Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, durante la reunión de trabajo en el Comité Olímpico Mexicano.



Además, De la Vega recalcó que la LMB apoyará a los jugadores que formen parte de la novena tricolor durante los partidos de exhibición, la gira por Asia y la concentración en Japón con duración de 30 días.