Cura acusado de abuso sexual se suicida en Argentina

Ni un peso más para la podrida institución patriarcal Iglesia Catolica, que mientras prohíbe nuestro derecho a decir apoya a los curas pedofilos. Vergüenza @Tuchofernandez dándole el pésame a Eduardo Lorenzo, mientras las víctimas quedan sin justicia! pic.twitter.com/zDiIrzbDjC — Laura Granillo (@MLauraGranillo) 17 de diciembre de 2019

El sacerdote argentino, acusado por abuso sexual infantil y bajo orden de arresto,en lo que las autoridades investigan como suicidio, informó este martes una fuente policial.Sobre Lorenzo, de 60 años, pesaba una orden de arresto por, según consta en el expediente judicial.Las víctimas, hoy adultos, relataron que el cura entablaba con ellos una amistad y luegoque él coordinaba en La Plata, a 60 km al sur de Buenos Aires.Los hechos ocurrieron entre 1990 y 2008, según las denuncias de las víctimas, todos varones queal momento de los abusos.El sacerdote fue hallado muerto el lunes por la tarde en la sede de Cáritas en La Plata, adonde se alojaba., según el parte policial.Lorenzo era excapellán del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, pero el arzobispado de La Plata había resuelto licenciarlo en el ejercicio del servicio religioso."Yo soy inocente. Yo no soy un pedófilo, yo no cometí ningún acto que sea indigno de mi ser cura. Tengo defectos como cualquiera, pero no estas perversiones, que siempre condeno y condené.", dijo Lorenzo semanas atrás.de hallarlo sin vidapor la causa iniciada en 2019.El cura ya había sido denunciado en 2008, pero en ese momento la causa se archivó por falta de pruebas.Lorenzo por su parte clamó su inocencia ySegún las pericias psicológicas forenses que constan en la causa, Lorenzo presentaba "rasgos psicopáticos, perversos, narcisistas y obsesivos".