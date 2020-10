Cura con palabras un pasado difuso; reconoce su voz familiar

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. “Este fue un libro que nació de un proceso terapéutico, de creación... para dar un cierre", comenta Andrea Rodríguez (Ciudad Acuña, 1964) sobre su libro Disección de la Memoria (Aurum Viusal, 2020), colección de textos en los que entabla un diálogo con ella misma y su pasado para, a partir de la palabra, permitir su avance.



Pero así como el pasado es un lugar blando que cambia con el tiempo, de la misma forma son los textos que conforman este volumen: relatos, memorias y crónicas en los que las voces de la familia de la autora se sobreponen una a la otra o caminan al mismo tiempo mientras los recuerdos fluyen e influyen en su paso por el presente.



Para Rodríguez, quien presentó su libro ayer en el Centro Cultural Casa La Besana, este volumen fue algo que hizo para “salir de un momento en el que sentía que todo me estaba costando”. Así que se volcó al papel para, al fin, encontrarse.



“El primer impulso que tuve al escribir fue de reconocimiento porque cuando empecé a escribir estaba en un momento de mi vida en el que me decía: qué me está sucediendo, por qué me cuesta tanto trabajo... me enfrentaba a una situación de vida, mujer y madre de cuatro adultos. Eso me llevó a pensar que cuando estaba chiquita me la pasaba a todo dar; era muy relajada, así que este proceso fue para encontrar a esa niña que fui”, explicó a Zócalo.



Lazos de mujeres



En ese viaje, Rodríguez se encontró con las figuras que definieron su vida: su mamá, tías, abuela y tatarabuela. Así, los lazos familiares que se forjaron durante toda una vida tejieron las historias que acontecen en Disección de la Memoria, recuerdos reales que tienden al mundo de la ficción.



Así, las páginas ofrecen al lector obras como Cuestiones Planetarias, Fisionomía de una Niña, Desaparecida y Cuencos Vacíos que relatan la historia de Rebeca y su madre, Estela.



Esas voces nombran hechos de su familia y de su propia vida, en un juego de historias que se sobreponen. Todo contado con un lenguaje cercano al relato oral, ese mismo que une y, en ocasiones, revienta a las familias.



“Tengo un puente con el pasado porque me interesan todas esas cosas, y eso se refleja en la forma en la que hablo y en mi forma de narrar. Porque muchas personas me dicen ‘es que tú hablas como de antes’ o ‘inventas palabras’, pero no es eso, sino que retomo palabras que de niña escuché en la boca de mi mamá, mi abuela o mi tatarabuela.



“Creo que el hecho de retomar ese lenguaje, meterlo a un contexto lingüístico actual y nosotros meternos a otra época es todo un suceso”, señaló.



A partir del uso de palabras que sonarán “anticuadas” o “muy de antes”, según explicó la autora, regresan las mujeres que formaron su vida y a quienes rinde un homenaje.



“La voz principal de este libro es del personaje que cuenta las historias. La segunda es de mi abuela y la tercera es de mi tatarabuela, mientras mi mamá tiene una voz omnisciente que todo lo sabe.



“Eso porque siento que mi crianza fue muy influenciada por mujeres y siempre me apegué a la familia materna lo más posible. Además mi tatarabuela estaba ahí, porque siempre estuvimos presentes en su casa hasta el día en que murió. Fue una presencia femenina que me marcó”, detalló la autora.



Así este libro fue construido por mujeres: Claudia Luna como editora, y Úrsula López –hija de la autora–, fue la encargada del diseño de portada.







Honestidad



Pero hablar sobre la familia siempre pone una situación incómoda, explicó Rodríguez. Un temor a que los secretos sean heridas que supuren en algún futuro, razón por los que decidió curarlos con ficción.



Así la autora convierte esa vida en un recuerdo que le sucedió, no a ella ni a su familia, sino a personajes de un libro.



“Estaba muy conflictuada con el tema de los nombres de los personajes. Me preguntaba ‘¿cómo puedo descontextualizarme y a mis personajes que son mi mamá, mi papá y mi abuela?’. Necesitaba encontrar un equilibrio que busqué poniéndole nombres ficticios pero eso me daba la sensación de que era algo muy irreal; sí estaba contando sus historias sería falso cambiar sus nombres.



“Pero si mantenía los nombres me llegaba el problema de que estaba hablando de situaciones de familia, personales e íntimas que no son muy convenientes andar sacando. Así que lo que opté por hacer fue mantener a todos los personajes reales en la historia, pero cambiando al personaje central, y eso tuvo que ver con el hecho de que como autora debía salirme de la familia y verla desde afuera. Y que, aunque estuviera contando hechos reales aderezados con ficción, me permitiera solo observar pero no ser juez y parte”, concluyó.