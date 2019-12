Cura español llama ‘manada de cerdas’ a las feministas

, ha pedido disculpas a raíz de la polémica generada por varios comentarios realizados a través de su cuenta en Twitter, donde, según consta en capturas de pantalla que circulan a través de esta red social, y de las que se ha hecho eco Ep, utilizó la expresiónLas violadoras sois vosotras que intentáis forzar nuestras conciencias», señalaba el tuit, que posteriormente borró de su cuenta. De hecho, el sacerdote decidió eliminar todas sus publicaciones y este martes indicaba: «Empiezo aquí de 0 esta nueva cuenta, ya que algunas cosas fueron mal hechas».El religioso, según otras capturas de las que han quedado contancia, también empleó epítetos desafortunados en materia de política: «La diputada del BNG por La Coruña (sic) dice que no se reúne con el Rey porque no es una figura democrática... ¿Los que la habéis votado ya sabéis que sois gilipollas o queréis más explicación?», fue su valoración, según recoge igualmente Ep.que había empleado y que dieron pábulo a la polémica: «Con respecto a un tuit mío que anda por las redes, debo decir que su redacción ha sido en caliente, es inapropiado y desafortunado. Perdón a cuantos se hayan sentido ofendidos, no era mi intención. Siempre he estado con la igualdad y contra todo tipo de violencia», indica este martes.«valora positivamente las puntualizaciones realizadas por el presbítero Francisco Rafael Gómez-Canoura, en relación con unas manifestaciones realizadas por él mismo en su cuenta de Twitter», según ha expresado a través de un comunicado difundido en su página web., pues como él mismo ha explicado las expresiones eran inapropiadas y desafortunadas. El Arzobispado de Santiago reitera, por lo demás, su compromiso por la igual dignidad entre hombres y mujeres y su rechazo a todo tipo de violencia», concluye el breve texto.