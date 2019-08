Cura trata de asfixiar a bebé en su bautizo

Rusia.- Durante un bautizo en la ciudad rusa de Gátchina, un cura que estaba bautizando a un bebé perdió el control e intentó asfixiar al menor luego de que no pudiera controlarlo.Las imágenes fueron captadas por las cámaras y el video se ha viralizado por lo que el hecho generó una gran indignación.Medios locales señalan que la paciencia del sacerdote llegó a su límite en un bautizo comunitario cuando el bebé no paraba de llorar, resistiéndose a ser sumergido en la pileta donde recibiría la tradicional bendición.Cura que intentó asfixiar a bebé en su bautizo fue suspendidoEl video muestra a la madre intentando impedir que el clérigo continúe maltratando al bebé con empujones y hasta un intento de asfixia, y a este sosteniendo fuertemente al recién nacido para ingresarlo a la fuerza a la pileta.La escena produjo la suspensión de Vasili Necheporenko y múltiples heridas en el menor de edad. Según relató Anastasía Alexéyeva, la madre, su hijo sufrió moretones y trauma psicológico."Mi actitud no representa ningún peligro", afirma el curaPor su parte, Necheporenko comentó al medio local Fontanka que Anastasía se alarmó ante una situación normal durante un bautizo, pues afirma, su actitud ha sido la misma a lo largo de los 26 años que ha trabajado para la Iglesia ortodoxa, y esta no representa ningún peligro."Tal vez esté aburrida o tenga mucho tiempo libre", dijo el cura causando una controversia mayor debido a que sus palabras son además machistas al considerar exagerada la reacción de la madre ante una violencia evidente contra elHasta el momento el video suma más de un millón 43 mil reproducciones y varios debates entre internautas que apoyan al sacerdote al recordar que la mayoría de los bautizos a los que han asistido se desarrollan de esta manera, y los que condenan inflexibles su actuar.