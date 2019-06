Curazao quiere hacer historia en la Copa Oro 2019

En busca de escribir la página más importante en su historia, la selección de futbol de Curazao necesita ganarle a Jamaica, que requiere al menos del empate, en juego de la fecha tres del Grupo C de la Copa Oro 2019.El encuentro entre ambos equipos se llavará a cabo este lunes a las 17:00 hora local (19:00 del centro de México) en el estadio del equipo de Los Ángeles FC, en esta ciudad californiana.El triunfo sobre Honduras no sólo significó la primera victoria de la escuadra curazaleña en esta competencia, sino también le dio la posibilidad de meterse en la pelea por un boleto para la siguiente ronda.Para ganar necesita ofrecer un duelo similar al del pasado viernes, es decir, con una gran actuación de su portero Eloy Room, además que deberán aprovechar las ocasiones de gol que sean capaces de generar.Si Curazao quiere estar por primera ocasión en su historia en la segunda ronda es necesario que saque la victoria, ya que la derrota lo deja fuera y con el empate requiere que El Salvador pierda con Honduras por dos o más anotaciones.Mientras que los jamaiquinos pudieron haber definido su boleto ante El Salvador, pero no pasaron del empate y ahora tienen que hacerlo en este juego, en el que no pueden darse el lujo de perder.Los Reggae Boys necesitan mejorar en su accionar, sobre todo de mediocampo al frente, ya que además que les cuesta pisar con fuerzas el área rival, les es difícil definir frente al marco.Para avanzar a la siguiente fase, los también caribeños sólo requieren el empate, con la derrota dependerían de que La Selecta no se imponga a los catrachos.