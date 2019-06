Curriculum Vitae, método obsoleto de contratación

Desde hace más de 20 años, un estudio demostró que la experiencia laboral previa a la hora de contratar a una persona, no es un indicador de éxito en el futuro. Es por eso que las nuevas compañías consideran obsoleto el Curriculum Vitae y han dado paso a nuevas prácticas, como la inteligencia artificial.En la actualidad compañías como Telsa, Accentur y Linkedin han innovado de manera agresiva las prácticas de contratación ayudados de la tecnología de neurociencia que determina si un candidato es adecuado o no. Además de su probabilidad de éxito.De acuerdo con el sitio especializado Inc., entre las modificaciones que las compañías hicieron fue trabajar con Pymetrics, una empresa que se especializa en un proceso académico de cuatro horas, para evaluar las capacidades cognitivas y emocionales en una persona en un programa de 30 minutos.En realidad, de lo que la inteligencia artificial se encarga es de medir los resultados de los candidatos, quienes son sometidos a tareas de destreza cerebral como juegos de rompecabezas, resolver problemas, realizar multi tareas y nivel de altruismo.De acuerdo con los especialistas, los resultados arrojados por la Inteligencia Artificial ayudarán a que la compañía tenga una certeza de probabilidad de éxito, ya que se le compara con las métricas de los mejores empleados, lo que se presumirá como un candidato necesario para el equipo de trabajo.Se sabe que los CEOs de otras compañías están creando sus propios algoritmos similares a los de Pymetric, esto con la intención de poder determinar un ajuste en las métricas en las que no se tenga nada que ver la experiencia pasada, con el "apetito" de crecimiento.Entre los cuestionarios la inteligencia artificial formula preguntas en las que se puede analizar los sacrificios, esfuerzo y el fracaso durante sus años de vida, siendo las mismas un indicador de cuánta hambre tiene una persona.Si al momento de preguntarle a un candidato, quién se encargó de pagar su escolaridad universitaria, esa interrogante puede decir mucho de una persona, ya que si tuvo que trabajar al mismo tiempo que cursó la universidad, podría traducirse como que es un posible candidato que sabe equilibrar su tiempo, el cual aprendió como adulto joven.Hablar de personas con apetito, es referirse a personas que se impulsan a través del éxito y lo que buscan es alcanzar, mover las cosas a largo plazo, lo que se puede reflejar en eficiencia laboral.Estas prácticas contribuyen a que las empresas puedan encontrar un equilibrio en su personal, además de aportar diversidad. De acuerdo con Frida Polli, CEO de Pymetric, aseguró que una de las ventajas de los algoritmos de la compañía eliminan los brechas de género y étnicos.