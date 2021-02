Cynthia Klitbo arremete contra Jesús Ochoa por crisis en Casa del Actor

Escuchar Nota

"Él (Ochoa) ha tomado dinero del fondo de jubilación de los actores. La verdad que a mí me parece nefasto el señor Jesús Ochoa, yo se los dije desde un principio, que me salí porque estaba viendo anomalías. Hoy por hoy, Jesús Ochoa tiene desamparados a los más débiles. Lo digo abiertamente: lo odio, con odio jarocho", sentenció.

"Ellos comen todos los días y son actores que trabajaron en el entretenimiento de muchos de nosotros. Ya son viejitos y muchos ni siquiera tienen un techo que los ampare", agregó Cynthia sobre la situación de las personas que viven en la Casa del Actor.

Luego de quereveló que lalugar que da cobijo a los actores retirados, está en riesgo de cerrar debido a lay el nulo apoyo de la(ANDA), otrasse han pronunciado a favor del rescate de este inmueble y en contra de la institución que encabezaA las quejas de Ortiz de Pinedo,, ahora se suma, quien durante una charla con Ventaneando externó su postura sobre el Secretario general de laPrimero, la actriz señaló que "los actores de la Casa del Actor no reciben físicamente suporque se supone que por eso se le paga a la Casa del Actor, es decir, si no les está dando pensión ni tampoco el dinero a la Casa, ahí hay un fraude".Klitbo agregó que, la, "ni siquiera ha recibido a nuestra gente de fiscalización y vigilancia, no ha sido para abrirle la puerta a ningún actor. (…) Tenemos más de dos años y medio pidiendo una cita con esta mujer, que no se nos ha dado por obvias razones, porque la señora tiene intereses dentro de la ANDA por su papá (Arturo Alcalde)".