Cynthia Klitbo será una adicta a la heroína en ‘Médicos’

Ahora si , personaje Carmen entra al aire en la novela Doctores a partir de este próximo martes,

Con mi querido Güerito Casto y su hermosa producción.

Rico estar de nuevo en familia! pic.twitter.com/5bZNhVjbK7 — Cynthia Klitbo (@KlitboCynthia) January 27, 2020

La actriz mexicanaKlitbo se une al elenco de la telenovela Médicos Línea de vida, en la que interpretará a “Carmen” una indigente adicta a la heroína.La actriz se integró a la producción de José Alberto Castro, para dar vida a la verdadera madre de “Pamela” (Lorena García), una mujer que vive en un gran dolor “pues está sumida en la oscuridad de las adicciones, su condición le ha hecho perder todo y vive un infierno por no podertotalmente”.Para Cynthia Klitbo los personajes conflictivos son los que más le agradan; “eso es a lo que yo me dedico, es lo que me gusta hacer, entonces cuando hay personajes que tienen tanta vida interior, son desgastantes emocional y físicamente, son los que te ayudan a lucir”.La artista explicó que para esta interpretación hizo una investigación a fondo del tema de lasfísicas y psicológicas que generan las adicciones y el esfuerzo que hacen por rehabilitarse.Sobre su caracterización, refirió que implicó someterse a unaque incluye diversas cicatrices, aspecto sucio y desaliñado, y la modificación de su dentadura, “ya que uno de los efectos más visibles de la adicción a la heroína es el daño a las piezas dentales”.“Carmen” aparecerá en la trama a partir del martes 28 de enero y permanecerá hasta el final del melodrama, queel próximo domingo 8 de marzo.Médicos Línea de vida narra la historia de un grupo dede la salud, que todos los días enfrenta el reto de resolver situaciones complejas para salvar la vida de sus pacientes.Con información de Excélsior