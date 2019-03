Da a luz a gemelos un mes después de su primer hijo

Una madre bangladesí tuvo recientemente la sorpresa de su vida al dar a luz a gemelos de los que ignoraba su existencia, tan solo 26 días después de tener prematuramente a su primer hijo.Arifa Sultana, de 20 años, dio a luz a un bebé el mes pasado de parto natural, pero los médicos no se dieron cuenta de que tenía un segundo útero."No sabía que estaba aún embarazada de gemelos. Rompió de nuevo aguas 26 días después del nacimiento del primer bebé y vino corriendo a vernos", explicó a la AFP Sheila Poddar, la ginecóloga que trató a la mujer.Los médicos le realizaron una cesárea de urgencia para extraer a los gemelos, un niño y una niña. La joven del distrito de Jessor (suroeste de Bangladés) pudo volver a casa con los bebés. Todos están en buena salud."En más de 30 años de carrera médica, nunca había visto un caso semejante", dijo a la AFP Dilip Roy, alto responsable médico de Jessore, preguntándose como los médicos del hospital pudieron no darse cuenta del segundo embarazo.De una familia pobre, Arifa Sultana se dijo feliz de tener tres hijos pero se preguntaba cómo podría criarlos.Su marido, Sumon Biswas, trabaja de obrero y apenas gana 6.000 takas (63 euros) al mes. "No sé cómo vamos a hacerlo para afrontar tal responsabilidad con tan poco dinero", dijo a la AFP. Trataba sin embargo de ponerle buena cara al asunto. "Fue un milagro de Dios que todos mis hijos estén bien. Quiero hacer lo mejor para que sigan felices", afirmó.