Da a luz en el ‘Chavarría’ sin doctor ni enfermera

Mientras que directivos del Hospital “Salvador Chavarría” están buscando la certificación para la institución, una mujer dio a luz el lunes 9 de mayo por la noche sin ayuda de médico ni enfermeras en el cuarto en el que estaba internada, en donde fue auxiliada por familiares que la acompañaban.De acuerdo a declaraciones de la señora Ángeles, madre de la mujer, en reiteradas ocasiones se solicitó la ayuda del personal médico que no acudió al llamado urgente por estar en la hora de la cena, de acuerdo a lo que evidencia un video tomado por ellos mismos.La señora Ángeles indicó que ante la negativa del personal médico del hospital de atender a su hija, justificándose en que no era la única madre que estaba por aliviarse, no le quedó más remedio que recibir ella y su yerno a su nietecito.La abuela del recién nacido dijo que una vez que se comprobó que su nieto e hija estaban fuera de peligro, el personal médico le dio una serie de justificantes de por qué la mujer no fue atendida en el área de toco, mientras que un ginecólogo le ofreció una disculpa.La señora Ángeles lamentó que durante las varias ocasiones que su yerno le solicitó al personal de enfermería o estudiantes que asistieran a su esposa, en lugar de acudir a auxiliarla, siguieron entretenidos con el celular.» La mujer dio a luz ayudada por su madre y su esposo, sola en una habitación del hospital» La abuela del recién nacido lamentó que el personal en lugar de atender a su hija estuviera inmerso en el celularJesús Monárrez, director del Hospital Salvador Chavarría, señaló que no se tiene ninguna queja al respecto y que ya se investiga el supuesto hecho que sucedió en el nosocomio.“No tengo realmente datos ahorita de que haya sido una realidad, porque en el video no se ve ningún parto, solo se ve un grupo de estudiantes sentados en un área reservada para eso y una persona entrando y grabándolos”, dijo el directivo.Señaló que solo se escucha la descripción del video y demás.“Lo investigamos el caso, nosotros tuvimos la necesidad de atender un parto en la cama de manera estéril y controlada porque tenemos un solo quirófano, y estaba contaminado por una cirugía urgente que se tuvo que meter”, explicó.Afirmó que se tienen dos quirófanos en reparación y eso fue lo que pasó.