Da CFE a pequeños productores de carbón los mejores contratos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El contrato multianual que por 18 meses estará vigente entre la Comisión Federal de Electricidad y 75 carboneros de Coahuila para abastecer de mineral a las plantas termoeléctricas de Nava no cumple bases de equidad, pues las empresas de menor tamaño y capacidad de producción recibirán la mayor demanda, lo cual dejará abierta la puerta al tráfico de pedidos, advirtieron empresarios del sector.



De los 75 carboneros involucrados en los contratos, 39 son considerados como micro y pequeños productores y deberán abastecer un millón 461 mil 367 toneladas durante la vigencia del contrato, lo cual significa que en promedio, cada empresario estará comprometido a entregar a la CFE 37 mil 471 toneladas, es decir, 2 mil 081.72 durante 18 meses o bien, 520.43 toneladas por semana, para lo cual deberán movilizar el energético en 14 mil 466 viajes en promedio.





Advierten riesgos en contratos de carbón



“La prioridad de la paraestatal para dejar fuera de los contratos a la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) fue evitar posibles actos de corrupción y el eventual tráfico de códigos o pedidos, pero con el anuncio de este martes, entre más pequeña y menos capacidad tenga la empresa, más grande será su contrato y con ello van a terminar por traspasar su demanda”, advierten empresarios.



Además, señalan, “el precio base de tonelada en los contratos que anunció la CFE es de mil 034.31 pesos, pero el precio que Prodemi tenía en diciembre de 2019 fue de 1 mil 125. La diferencia es de 90.69 pesos por tonelada”.



Así, de acuerdo con el nuevo contrato anunciado ayer por la CFE para la compra de un total de 2 millones de toneladas, 19 medianos productores tendrán contratos por 320 mil toneladas, es decir, un promedio de 16 mil 842 cada uno, que deberán distribuir de la siguiente manera: 935.67 por mes o 233.92 por semana en 6.5 viajes en promedio.



Por su parte, 17 grandes productores, con capacidad para generar millones de toneladas de manera simultánea, fueron marginados por la Comisión Federal de Electricidad y recibirán contratos equivalentes a 218 mil 633 toneladas en total. En suma, cada uno de ellos tendrá contratos por 12 mil 861 toneladas, 714.49 por mes, o bien 178.62 por semana en 4.96 viajes.









Insistirán en una compra multianual



Aunque la adjudicación directa de pedidos carbón anunciada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los productores del mineral es un alivio, los empresarios del sector no cejarán en que se comprometa una compra mayor a las 2 millones de toneladas y acuerdos multianuales, señaló Eduardo Aguirre Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros.



Recordó que tienen más de ocho meses sin laborar y aunque lo que se comprará es menos de lo que la región produce, comenzar a trabajar es lo importante para reactivar a la Región Carbonífera, lo mismo que a la Región Norte, donde CFE también adelantó que va a continuar con contratos con la filial de Altos Hornos de México al requerir mezcla del carbón para la generación de energía.



“Da tranquilidad a la Región Carbonífera de que lo que resta del 2020 y 2021 sabemos que habrá trabajo y dentro de esto seguir luchando por las compras multianuales, que es lo que queremos, tener un trato que nos dé tranquilidad”, afirmó.



Aguirre Jiménez apuntó que dos años atrás la Carbonífera surtía 3 millones 300 mil toneladas anuales a la CFE, lo que significaba más de 250 mil toneladas mensuales, sin embargo, están listos para trabajar y esperan poco a poco recuperar un mayor monto de pedido.



“Por lo pronto es algo bajo, algo normal, medio, pero, ahí lo comentaron en la mesa de trabajo, que durante este tiempo a lo mejor va a haber un poco de incremento, entonces no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir luchando por lo que queremos”, subrayó.







Transportistas



Los contratos de CFE a los productores de carbón favorecerán no sólo al sector directo sino también al transporte y comercial, ya que la Región Carbonífera está en crisis, apuntó Claudio Marín Monreal, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C. (Conatram).



Muchos operarios de las unidades pesadas emigraron en búsqueda del sustento para sus familias y 250 fueron reajustados, aunque muchos patrones mantuvieron sus plantillas con 50 por ciento del salario.



“Hay que reagrupar a los operadores que traían los compañeros”, afirmó el líder de alrededor de 180 transportistas.