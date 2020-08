Da CFE reversa con reforma a jubilaciones

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) metió reversa a la reforma en las pensiones de sus trabajadores, con lo que cargará mayores costos a la empresa.



La CFE y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) concluyeron las negociaciones para el contrato colectivo de trabajo 2020-2022, con las cuales, además de lograr un aumento salarial, se les devuelve privilegios a los electricistas al recortar la edad de retiro.



Como parte de una promesa presidencial, los trabajadores de la CFE regresarán al antiguo esquema de jubilación y pensiones de 2008, lo que tendrá un impacto en el pasivo laboral de la eléctrica del Estado.



En el esquema que aplicaba hasta antes de agosto de 2008, los trabajadores podían jubilarse con 25 años de servicio y 55 de edad, o bien 30 años de servicio sin límite de edad, y en el caso de las mujeres, con 25 años de servicio sin límite de edad.



A los trabajadores que se incorporaron a la empresa estatal después de agosto de 2008, se les aplicó un esquema de jubilación con 30 años de servicio y 60 de edad, o 35 años de servicio sin límite de edad para los hombres, mientras que las mujeres con 30 años de servicio sin límite de edad.



Sin embargo, en 2016 se hizo una modificación al esquema de pensiones, en el cual se elevó la edad de retiro de los trabajadores entre 5 y 10 años (dependiendo su fecha de contratación), con lo cual se buscaba reducir el pasivo laboral.



Con ello, se estableció que los hombres podrían jubilarse con 30 años de servicio y 65 de edad o 40 de servicio sin límite de edad, mientras que para las mujeres, el retiro podría realizarse con 30 años de servicio, 60 de edad o 35 años de labores sin límite de edad.





Negociación



En diciembre de 2019, López Obrador prometió mejorar las condiciones de los trabajadores de la CFE, y en febrero de 2020, Víctor Fuentes, secretario general del Suterm, amenazó con emplazar a huelga si no se daba reversa a las modificaciones establecidas en el contrato colectivo de 2016 y si no se otorgaba un aumento salarial del 10 por ciento.



En respuesta, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, ofreció revertir el esquema de jubilaciones a cambio de que el Suterm tuviera una participación más limitada en el consejo de administración de la empresa, pero el sindicato se negó a aceptar la propuesta.



Tras seis meses de negociación, la Comisión y el Suterm lograron cerrar el nuevo contrato colectivo de trabajo 2020-2022, en el que se regresa al antiguo esquema de jubilación previo a agosto de 2008.