Da Chapman positivo al Covid-19

Ciudad de México.- El cerrador cubano de los Yanquis, Aroldis Chapman, se convirtió en el tercer jugador de la novena neoyorquina que da positivo al coronavirus, según informó Aaron Boone.



“Tuvimos una prueba positiva de jugador, era Aroldis Chapman, por lo que no está en el campamento”, dijo.



“Tiene síntomas leves, pero en general está bien. No estará aquí en el futuro previsible. Más allá de eso, no voy a entrar a comentar mucho sobre él”, precisó.

Chapman dijo que se sentía bien y que tenía “muy pocos síntomas”.







El entrenador personal también fue sometido a la prueba de detección, pero dio negativo.



Chapman se unió a su compañero de equipo, el lanzador mexicano Luis Cessa, y al jugador de cuadro D.J. LeMahieu como los únicos tres jugadores de los Yanquis con positivo al

coronavirus.