Da Checo Pérez positivo a Covid-19

Ciudad de México.- La tarde de ayer la Fórmula Uno dio a conocer que el piloto mexicano Sergio Pérez dio positivo en una segunda prueba de detección de Covid, por lo que se perderá el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputa este fin de semana.



Desde la mañana, tiempo de Londres, Peréz se fue aislando cuando un examen no fue concluyente.



“Sergio Pérez no participará en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana después de dar positivo por Covid-19. Él se aísla a sí mismo y le deseamos una pronta recuperación. La alineación de pilotos de Racing Point se anunciará a su debido tiempo”, comunicó la Fórmula Uno mediante un mensaje en su cuenta de Twitter.









Entra Guti al quite



Desde que se notificó la situación de Pérez, la gente de la escudería Racing Point se comunicó con el regiomontano Esteban Gutiérrez para que se trasladara de Londres a Silverstone y tomar el lugar de su compatriota.



“Con la ayuda del organizador local del Gran Premio de Gran Bretaña, las autoridades sanitarias locales y el delegado Covid-19 de la FIA, se ha emprendido una iniciativa completa de seguimiento y localización y se han puesto en cuarentena todos los contactos cercanos.



“Los procedimientos establecidos han previsto la contención rápida de un incidente que no tendrá un impacto más amplio en el evento”, citó la FIA.