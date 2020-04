Da color a la pandemia, lucha saltillense contra el Covid-19

Escuchar Nota

, ha frenado sueños y ha generado incertidumbre, pero eso no ha detenido aquien unió sus dos pasiones,, para subsistir ante la pandemia a través de la confección deel gladiador saltillense diseña, cose, y realza, protectores alusivos a las leyendas de la lucha libre mexicana, con el fin de ganar unos cuantos pesos ante la falta de funciones luchísticas que le impidieron seguir confeccionando atuendos para diversos personajes de los ensogados mexicanos., pero con esta contingencia se cancelaron funciones. Por la moda, vimos un proyecto de varios cubrebocas, y me pregunté ¿por qué no hacerlos de lucha libre?, así fue como nació la idea”, indicó.La propagación del Covid-19 puso en pausa el sueño de Rey Eragon, quien recién iniciaba su formación en las granjas del Consejo Mundial de Lucha Libre. De la mano de Demus 666, comenzaba a instruirse en el más alto nivel,“Yo estaba en Ciudad de México iniciando el año, al terminar mis estudios me propuse irme a probar a las bases del Consejo Mundial de Lucha Libre, estuve desde enero hasta que se vino esta contingencia,frente a la inestabilidad económica, recordando a las viejas glorias del Pancracio como Blue Demon Jr., La Parka, Abismo Negro, entre otros.