Da Elton John un gran detalle sobre su exprometida Linda Hannon

El cantante Elton John le pagó un reemplazo de rodilla y más gastos relacionados ala mujer con quien se iba a casar hace 50 años, reportó Page Six.Hannon, de 76 años, estuvo saliendo con John, de 73 años, cuando a él lo conocían como, luego de que se conocieran en un club, en 1968; ella pagó varias de sus deudas en el tiempo en el que tuvieron su noviazgo, aunque tres semanas antes de su boda, durante su despedida de soltero, su compañero de composicióny el cantante Long John Baldry lo convencieron de no llevarla a cabo.A pesar de la situación, Hannon siempre fue amable con John, quien se casó después con otra mujer,, en 1984, de la que se divorció en 1988, tras lo cual se declaró gay; se casó en 2014 con su actual esposo,La expareja no volvió a estar en contacto desde su separación, aunque Hannon, quien ahora vive en Dallas y trabaja como gerente de la oficina de un médico, acudió a uno de sus conciertos.Ella pensó nuevamente en él cuando le informaron que necesitaría un reemplazo de rodilla, por la que requeriría cinco semanas de reposo, las cuales no se podía costear, e intentó contactarlo para pedirle de favor que le prestara el dinero que necesitaba para sobrevivir.