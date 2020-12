Da falla acceso a datos en Facebook e Instagram

Escuchar Nota

"Un investigador informó un problema en el que, si alguien formaba parte de una pequeña prueba que realizamos en octubre para cuentas comerciales, se podría haber revelado información personal de la persona a la que estaban enviando mensajes.



"Este problema se resolvió rápidamente y no descubrimos ninguna evidencia de abuso. A través de nuestro programa Bug Bounty, recompensamos a este investigador por su ayuda al informarnos sobre este problema", escribió Facebook.



.- Un bug en, descubierto por el investigador de seguridad, reveló que se podía obtener fácilmente el correo electrónico y fecha de cumpleaños de los usuarios de las redes sociales.Aunque el error se corrigió en cuanto se le informó a, fue explotado por cuentas comerciales a las que se les dio acceso a una función experimental que la compañía estaba probando.La falla aprovechó la herramientadisponible para cualquier cuenta comercial de, y si estaba vinculada a Instagram y se incluía en el grupo de prueba, se le mostraría información adicional sobre una persona junto con cualquier mensaje directo, incluida su dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento, datos que supuestamente son privados.Así, lo único que los usuarios comerciales debieron hacer es enviar un mensaje directo a los usuarios en Instagram para acceder a esa información.Además,descubrió que ese proceso funcionó también en cuentas configuradas como privadas y cuentas configuradas para no aceptar mensajes directos del público.declaró al sitio The Verge que el error sólo estuvo accesible durante un corto tiempo, pues la función experimental inició en octubre.Sin embargo, la red social no reveló cuántos usuarios tuvieron acceso a ese experimento, pero argumenta que fue unay que una investigación no encontró evidencia de abuso sobre dicha herramienta.