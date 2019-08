Da Gignac triunfo a Tigres ante Pumas

Tigres aprovechó que Pumas jugó con 10 hombres desde el minuto 71 y con un solitario gol de André-Pierre Gignac se llevó la victoria del Estadio Olímpico Universitario.Una vez más el francés le hizo gol a los auriazules, que se han convertido es una de sus víctimas predilectas y al llegar a 105 dianas en su cuenta personal, es ahora el máximo anotador del conjunto regio.Los universitarios salieron decididos a proponer el partido y con Pablo Barrera de regreso a la titularidad se adueñaron de la banda derecha, llegaron en más de cuatro ocasiones, pero les faltó fortuna para abrir el marcador.Carlos González, Barrera y David Cabrera no pudieron anotar y dejaron escapar opciones que más adelante extrañarían.Los regios tampoco tuvieron la suerte de su lado, Enner Valencia, Edu Vargas y el propio Gignac no pudieron anotar.En el complemento tampoco se guardaron nada y otra vez los de casa fallaron frente al arco de Nahuel Guzmán.Al 71', llegó la jugada que cambió el partido, pues se fue expulsado Jeison Ángulo, quien sumó su segunda amarilla.Por más que Pumas quiso ir hacia el frente ya no pudo hacerlo con la misma soltura que al inicio y terminó por dejar espacios.Gignac aprovechó que su equipo estaba con un hombre más y venció al arquero de los Pumas al 89' para poner el 1-0 definitivo y anotarle por novena ocasión a los auriazules.