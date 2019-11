Da inicio la 33 edición de la FIL de Guadalajara

“¿Cómo estoy en esta lista? No lo creo. Es un sueño”, expresó Huerta, autor de libros como “Cuaderno de noviembre” (1976), “Versión” (1978) e “Incurable” (1987), quien subrayó el hecho de que es el primer poeta mexicano en recibir este premio.

“Los poetas muestran el fondo de la existencia y la forma que asume, y formulan leyes de vida”, reivindicó el también profesor universitario, quien tuvo un recuerdo para los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.



La 33 edición de la, considerada la más grande de la literatura en lengua española, abrió este sábado sus puertas con una ceremonia en la que se premió al poeta y ensayista mexicanopor su trayectoria literaria.Huerta (Ciudad de México, 1949) recibió elde manos de la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, y se mostró agradecido de formar parte de la lista de célebres autores que han ganado este galardón.El poeta, ensayista y traductor, cuya obra poética está recogida enfue reconocido con por “el ímpetu, la ambición y la fraterna inteligencia de su trayectoria poética”, según falló el jurado del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.Huerta agradeció el premio porque da “constancia de que he perseverado y mis trabajos han llegado a puerto a pesar de sus imperfecciones”, dijo.El Premio FIL de Literatura, creado en 1991, está dotado con 150 mil dólares y se entrega en reconocimiento al conjunto de una obra de cualquier género literario. En 2018, lo recibió la poeta uruguaya Ida Vitale.Además, de Huerta, la FIL 2019 reconocerá a la argentinacon el, dedicado a la literatura escrita por mujeres, a la mexicanacon ely a la mexicana de origen mayacon elElse entregará de forma póstuma al editor españoly el, fallecido el pasado 1 de octubre.Durante su discurso inaugural, el presidente de la FIL,, pidió al gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador, no recortar más presupuesto en cultura y universidades, así como facilitar la “apertura de nuevos espacios literarios” para dar cabida a nuevas voces.Mientras que, ministro de Estado de la India, país invitado en la 33 edición de la FIL, dijo que “es un honor que la India sea el primer país asiático en recibir este reconocimiento”.En la inauguración estuvo presente el expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), Premio Nobel de la Paz 2016, quien acudió a la FIL para presentar su libro “La batalla por la paz”.Entre ely el, la FIL acogerá en Guadalajara, capital del occidental estado mexicano de Jalisco, a cerca de, además una destacada delegación de la India y cerca de 800 mil visitantes.Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, será uno de los grandes protagonistas de la feria, donde impartirá una conferencia magistral con motivo delde su icónica novela(1969) y para presentar su nuevo libro, “Tiempos recios”.El festival, que hace algunas ediciones se reinventó incorporando una feria del cómic, contará con la presencia de, escritor e ilustrador de “Batman: The Dark Knight Returns” (1986), quien también ofrecerá una conferencia magistral.También estarán, entre otros muchos, los españoles Javier Cercas y Antonio Muñoz Molina, la francesa Annie Ernaux, los estadounidenses Siri Hustvedt y Vijay Seshadri, el australiano Markuz Zusak y los argentinos Luisa Valenzuela, Eduardo Sacheri y Patricio Pron.Así como los mexicanos Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, David Huerta, Antonio Malpica y Francisco Martín Moreno, el británico Laurence Tolhurst y el indio Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi.