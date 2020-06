Da JNS amor y alas a sus fans

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Lo que importa es el amor, sea cual sea la presentación, asegura Melissa de JNS. El 26 de junio el cuarteto dará un concierto titulado Love Wins, en el marco del mes del orgullo, y como nadie puede salir de casa, será una presentación que haga vibrar hogares de distintas latitudes.



“JNS le canta al amor, para nosotros el respeto es lo más importante y el amor es el amor, no importa la presentación. La comunidad (gay) es sumamente importante porque desde hace mucho nos apoyan muchísimo, los amamos y siempre van a contar con nosotros. Estamos felices de ser parte de esta celebración”, expresó.



Melissa dijo sentirse feliz de participar en este concierto, incluso tras haber sido diagnosticada con Covid-19 hace dos semanas, ya que cada integrante estará en casa y echarán mano de la tecnología para ofrecer el concierto, y su estado de salud se lo ha permitido, pues el virus se ha mantenido en ella con síntomas muy leves.



“Salí positivo la semana pasada, pero ya estoy en tratamiento, estoy en supervisión de mi neumólogo; sí, de repente siento un poco de dolor de cabeza, de ardor de ojos, pero nada serio, nada preocupante, no he perdido el olfato, no he tenido fiebre, no he tenido problemas del estómago, ha estado bastante tranquilo en mi cuerpo y, aunque no me sienta mal, pues estoy en aislamiento total porque yo puedo llegar a contagiar a alguien”.



Ella no es la única persona en su familia en padecer este virus, también su mamá, pero al igual que ella, se encuentra estable, por lo que la artista pidió a todos los que puedan mantenerse en casa y así evitar contagiar a alguien más.



Los boletos para el show podrán comprarse en e-ticket y cuestan entre 120 y 180 pesos.