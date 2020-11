Da Juan Carlos Osorio positivo a Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Juan Carlos Osorio, ex técnico de la Selección Mexicana, dio positivo a Covid-19.



Diversos medios colombianos confirmaron que el timonel se encuentra ya en aislamiento, toda vez que a sus 59 años ya es parte del grupo de riesgo.



No ha sido un buen mes para quien dirigiera al Tricolor en el Mundial de Rusia: apenas el primero de noviembre fue cesado como técnico del Atlético Nacional.



La derrota contra Millonarios fue determinante para que lo cesaran, pero hay versiones de que los directivos ya estaban cansados de las rotaciones del colombiano, y de su extraña manera de plantear los partidos.



Andrés "Rifle" Andrade, ex jugador de América y Atlas, dijo que la plantilla tuvo la culpa del cese de un DT tan capaz como Osorio.



Por ahora, el hombre de las rotaciones está en cuarentena, a la espera de no contagiar de coronavirus a sus familiares.