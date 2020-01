Da Mauricio Mejía el ‘sí’ a su novio

Ciudad de México.- El actor Mauricio Mejía recibió una propuesta de matrimonio de su novio el estilista Enrique Guzmán durante unas vacaciones en las Islas Malvinas, donde hizo unos preparativos para que él le diera el “sí” a como dé lugar.



A través de su cuenta de Instagram el intérprete mexicano que ha aparecido en programas como Cuidado con el Ángel, Ni Contigo ni sin Ti y Voltea Pa'que te Enamores compartió las imágenes de la pedida de mano durante una cena romántica.



Playa, luces cálidas y un corazón con luces rojas en el suelo fueron algunos de los detalles románticos que rodearon este evento, en el que el joven de Miami se hincó ante su pareja y le puso en su dedo el anillo, no sin antes besar su mano.



“Él quería que me vistiera más formal, yo quería más relajado. Llegamos y todo era perfecto, el lugar, la comida, nosotros y de pronto... pidió que nos tomaran un video, se arrodillo y... mi príncipe azul sacó (de no sé dónde) el anillo”, relató Mejía.



“Claro que dije que sí, claro que quiero compartir mi vida contigo, Enrique. ¡Eres la persona que me hace volar!”, agregó en su publicación.



El post fue comentado por la brasileña Marjorie de Sousa, quien dijo “qué bonito” y les envió sus felicitaciones. También Andrea Legarreta mostró su alegría por la pareja, a quienes deseó prosperidad.



“Él no se imaginaba lo que venía”, aseguró en la publicación que realizó Enrique Guzmán en su Instagram.