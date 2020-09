Da Nahuel Guzmán positivo otra vez al Covid… pero puede jugar

Escuchar Nota

"Después de cumplir con el protocolo establecido por las autoridades de salud tras obtener resultados positivos en sus pruebas PCR, el portero del Club Tigres, Nahuel Guzmán, acudió esta semana a la realización de un nuevo examen de detección de COVID-19.



"El resultado de esta prueba indicó que el jugador se encuentra en un proceso de eliminación de fragmentos virales, etapa en la que, de acuerdo con los especialistas, ya no se considera infeccioso y no representa un riesgo, por lo que puede reintegrarse a la actividad deportiva con su Club", dice la parte del comunicado que emitió la Liga MX.

Esta tarde, la Liga MX hizo una excepción al argumentar que pese a que el "Patón" no ha obtenido una prueba negativa de Covid-19, ya no se considera infeccioso y puede integrarse al parejo del grupo.no coincide con el protocolo sanitario que está publicado en la página oficial de la Liga MX, que establece que ningún jugador puede integrarse hasta que no se negativo de prueba Covid-19. Todo indica que ya existe flexibilidad.Nahuel ha estado entrenando por separado desde el 14 de agosto, cuando por primera vez dio positivo, pero ahora, si el cuerpo técnico lo decide, mañana podría considerado ante Chivas.